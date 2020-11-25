男瞞妻「不識字」！結婚半年被揭穿...「苦讀20年」手寫情書惹鼻酸

▲男子結婚時不敢跟對方表明自己是文盲。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者周依儒／綜合報導

日本一名男子結婚前隱瞞自己不識字，不過在結婚半年後就被揭穿，沒想到妻子不但覺得沒關係還笑著為他加油，終於在退休後，男子鼓起勇氣到夜間部就讀學習識字，過了幾年還親手寫了一封情書給太太，讓所有人都為之動容。

根據日媒報導，西畑保的媽媽在他7歲時就因肺結核很早就去世，身為家裡5個孩子中長男的他，必須和父親一起分擔家計，常常需要帶錢在身上；不過小學的時候，老師卻因為西畑保身上帶了大筆金錢而誤會他偷東西，從此也遭到同學排擠，西畑保因此就輟學了，導致變成一個不識字的文盲。

▲西畑保小時候因為被誤會就此輟學。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



15歲那年，西畑保來到城市找工作，但由於不識字的關係而處處碰壁，就連到麵包店工作，也因為不識字的關係，都無法吃上一顆新鮮的麵包。所幸30歲那年，一位壽司師傅不介意西畑保的背景，反而熱情歡迎他來店內工作，因此也順利找到一份穩定工作。幾年後西畑保又經過朋友介紹而認識了現在的太太昭子，當時西畑保為了要配上才華洋溢的昭子，就隱瞞了自己是文盲。

不過紙終究包不住火，結婚半年後，西畑保不識字的事實也被發現。所幸昭子只有驚訝，但卻不嫌棄，反而溫暖鼓勵丈夫「讓我們一起努力吧」！從那天起昭子待在他的身邊，成為他的手。西畑保直到65歲真正退休後，就決定去夜間部學習文字，但由於年紀稍長，記憶力和學習能力都大不如前，閱讀和寫作都必須一遍又一遍的重複才能真正記住。

▲昭子知道丈夫不識字後也不嫌棄他，反而鼓勵他一起加油。（圖／取自librestock網站）



西畑保表示，自己花了半年的時間才能寫出自己的名字和自家地址，過了幾年後才慢慢可以開始看懂大部分的文字，也能自行閱讀報紙。直到71歲那年，西畑保親自動筆給昭子寫了一封情書，雖然上面的字跡歪七扭八，但滿滿心意卻讓昭子非常感動；從此之後西畑保每年都親自寫一封情書給太太。可惜的是，昭子在2014年不幸去世，浪漫的情書也僅拿到3封。

報導指出，昭子去世後，西畑保仍繼續上學，努力完成年輕時未完成的學業。今年84歲的西畑保目前已經從學校畢業，他也向日媒展示了自己寫給太太的情書，只見他在第3封情書的結尾寫道，「我想永遠和妳生活在一起，也希望下輩子我還可以再遇見妳。」