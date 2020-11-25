旅費多編3800萬　立委批外交部「把我們當白痴」：APEC都改視訊了

▲2020年亞太經濟合作會議（APEC）改以視訊方式進行。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，促使國際會議多轉為視訊進行，不過外交部仍然在110年度預算中的「國際會議與交流」旅費仍編列1.17億元國外旅費，甚至比前一年增加3千8百多萬元，引來朝野立委不滿。對此，立法院外交及國防委員會25日裁示，在旅費部分減列科目可調之700萬元，並凍結3000萬元經報告後始得動支。

外交部長吳釗燮25日上午赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分」及「外交部主管『財團法人國際合作發展基金會、財團法人臺灣民主基金會及財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會』110年度預算書案」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委羅致政表示，明年的亞太經濟合作會議（APEC）主辦國紐西蘭早已宣布，2021年APEC峰會將改為線上辦理，外交部卻還要在明年度增加國外旅費，主張相關預算「該砍的我們一定會砍」。

國民黨立委馬文君指出，主辦國日前已經宣布不舉辦實體會議，外交部不應該自己推測還有轉圜餘地，當初編列預算的用意是如此，現在就應該減列，否則豈不是「把我們當橡皮圖章、白痴一樣嗎」。

國民黨立委溫玉霞則認為，我國加入聯合國始終未有實質進展，執行率落後，加上疫情期間並無實際出國進行推廣工作之可能，因此國外旅費較109年多出兩倍，實在具有不正當性。

對此，外交部國際組織司司長陳龍錦坦言，當初預算編列時，紐西蘭的確尚未宣布辦理方式，不過未來仍還有轉圜的空間，外交部還是會望維持相關預算。有關APEC編列的預算，不光是領袖代表的包機費用，還包括支應國內各部會、相關單位的差旅費，「每年有幾百人次都在這裡面」。

經過朝野立委討論，外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇裁示，在國際會議旅費部分，減列科目可調之700萬元，並且同時凍結3000萬元，經報告後始得動支。

此外，國民黨立委江啟臣也提案，主張外交部商請行政院政務委員唐鳳協助的「數位外交拓展國際空間」一案，預算應列在行政院而非新增於外交部預算，經討論後也減列300萬元。

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