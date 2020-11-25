　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

旅費多編3800萬　立委批外交部「把我們當白痴」：APEC都改視訊了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020年亞太經濟合作會議（APEC）。（圖／路透）

▲2020年亞太經濟合作會議（APEC）改以視訊方式進行。（圖／路透）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，促使國際會議多轉為視訊進行，不過外交部仍然在110年度預算中的「國際會議與交流」旅費仍編列1.17億元國外旅費，甚至比前一年增加3千8百多萬元，引來朝野立委不滿。對此，立法院外交及國防委員會25日裁示，在旅費部分減列科目可調之700萬元，並凍結3000萬元經報告後始得動支。

外交部長吳釗燮25日上午赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分」及「外交部主管『財團法人國際合作發展基金會、財團法人臺灣民主基金會及財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會』110年度預算書案」。

▲▼立法院外交及國防委員會 外交部長吳釗燮 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委羅致政表示，明年的亞太經濟合作會議（APEC）主辦國紐西蘭早已宣布，2021年APEC峰會將改為線上辦理，外交部卻還要在明年度增加國外旅費，主張相關預算「該砍的我們一定會砍」。

國民黨立委馬文君指出，主辦國日前已經宣布不舉辦實體會議，外交部不應該自己推測還有轉圜餘地，當初編列預算的用意是如此，現在就應該減列，否則豈不是「把我們當橡皮圖章、白痴一樣嗎」

國民黨立委溫玉霞則認為，我國加入聯合國始終未有實質進展，執行率落後，加上疫情期間並無實際出國進行推廣工作之可能，因此國外旅費較109年多出兩倍，實在具有不正當性。

對此，外交部國際組織司司長陳龍錦坦言，當初預算編列時，紐西蘭的確尚未宣布辦理方式，不過未來仍還有轉圜的空間，外交部還是會望維持相關預算。有關APEC編列的預算，不光是領袖代表的包機費用，還包括支應國內各部會、相關單位的差旅費，「每年有幾百人次都在這裡面」。

經過朝野立委討論，外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇裁示，在國際會議旅費部分，減列科目可調之700萬元，並且同時凍結3000萬元，經報告後始得動支。

此外，國民黨立委江啟臣也提案，主張外交部商請行政院政務委員唐鳳協助的「數位外交拓展國際空間」一案，預算應列在行政院而非新增於外交部預算，經討論後也減列300萬元。

其他人也看了這些...

►獨／ 美印太情報長訪台還帶「他」　重組川普太平洋戰略破口

►美軍印太情報指揮官來台訪問　專機降落松山機場畫面曝光
獨／美軍印太情報總指揮官旋風訪台3天　今晚6點降落松機
美印太情報總指揮官秘密訪台　外交部低調回應了

ET快訊
女模露半球！釣出「美軍基地」鹹濕留言　她月薪暴漲飆破99萬
快訊／全家發票特別獎得主出爐！在「這縣市」快看是不是你
梅根自曝「流產」失去第2個孩子！猛烈抽痛跌坐在地
快訊／小七買麵包飲料中大獎！統一超商發票特別獎得主出爐
國3嚴重車禍！剛跟拖板車擦撞他下車查看　竟遭休旅車追撞身亡
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南非國會議員連任3屆　陳阡蕙：世華姐妹展現柔性外交與經濟實力

明年開放萊豬　政院：先查廠才進口、逐批檢驗

北市44坪社宅「月租逾4萬元」　柯文哲「設計太豪華」：要回去檢討

國防部下修役男體位區分標準　身高154公分就需當兵

蔡英文嘆台灣遭「假訊息」常態威脅：從政黨員要時刻警惕

蔡英文稱「政治操作」拒絕辯論　馬英九辦公室批：心虛怯戰

「川普瘋狂退群為何獨厚台灣」　吳斯懷：蔡政府勿大內宣過頭

民法修正初審過關　成年年齡下修18歲、「男女」未滿18不得結婚

秋鬥盛況再現　游盈隆示警：蔡英文執政惹民怨、韓國瑜2024恐再起

寰宇新聞替換中天新聞台案件並未撤回　NCC：請外界冷卻一下

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

調皮飼主給「冒牌嬰猴」餵小點心 本尊露委屈臉伸手收攔截：偶的！

南非國會議員連任3屆　陳阡蕙：世華姐妹展現柔性外交與經濟實力

明年開放萊豬　政院：先查廠才進口、逐批檢驗

北市44坪社宅「月租逾4萬元」　柯文哲「設計太豪華」：要回去檢討

國防部下修役男體位區分標準　身高154公分就需當兵

蔡英文嘆台灣遭「假訊息」常態威脅：從政黨員要時刻警惕

蔡英文稱「政治操作」拒絕辯論　馬英九辦公室批：心虛怯戰

「川普瘋狂退群為何獨厚台灣」　吳斯懷：蔡政府勿大內宣過頭

民法修正初審過關　成年年齡下修18歲、「男女」未滿18不得結婚

秋鬥盛況再現　游盈隆示警：蔡英文執政惹民怨、韓國瑜2024恐再起

寰宇新聞替換中天新聞台案件並未撤回　NCC：請外界冷卻一下

2021年前迎桃花驅小人！搞懂「居家方位」佈局　紫水晶擺這才有用

婁峻碩遭「盜帳號把妹」不只一次！　女友焦凡凡怒嗆：太噁心了

優秀學生代表表揚餐會活動　台南良友會「愛在東區」今歡樂登場

臥室NG風水害夫妻失和！最忌「房中房」恐招小三　床頭開窗也中槍

南非國會議員連任3屆　陳阡蕙：世華姐妹展現柔性外交與經濟實力

同事嫁女娶媳「每人集資500元」　她怨：上班就討錢！網轟不要臉

雙頭蛇！吳怡玎父親驚爆拿子女當人頭　涉藉權證炒康和300→500

月薪沒6萬就不嫁！他崩潰兼職也才55K　「女友條件」曝光網看傻

英國印度「憂國家安全」禁華為+支付寶　北京怒批：損害中企權益

《無言的結局》作詞人腦癌病逝！享壽61歲　老婆證實：他很瀟灑

賀軍翔「冰箱咚」邵雨薇　宵夜場眼神全是愛...連喝湯都是甜der～

政治熱門新聞

房間超亂全國都知道媽媽心疼　高嘉瑜回應了

國民黨12度杯葛！陳柏惟製牌諷：該上班了吧

真正無殼立委在這！他長年租1.5萬房擠全家

陳其邁：兩年前的今晚無比難忘

高嘉瑜母心疼「生活太辛苦」　名嘴搖頭：其他人怎麼辦？

高嘉瑜擁2500萬房很有錢？　律師揭真相

柯文哲加碼觀光補助12/24起跑　自由行平日住宿每房每晚折1000元

皇家牛肉麵連環爆　葉元之轟：鬥臭別人無法洗白自己

地方人士批「不受歡迎六都市長」民調失準　

高嘉瑜秀「禮物」：會洗心革面重新做人

高嘉瑜PO衣服山　媽媽淚訴想幫她摺

吳怡玎驚爆：調查局今上午帶隊搜索我住家

高嘉瑜房貸＋房租月繳近12萬　立委薪資曝光19萬500、年終1.5個月

高嘉瑜曝超亂房間照　他揭背後目的

更多熱門

相關新聞

中國外長王毅明會文在寅...南韓：盼解除限韓令！

中國外長王毅明會文在寅...南韓：盼解除限韓令！

中國外交部長今（25）日下午會晤日本首相菅義偉後，將搭乘專機飛抵南韓仁川國際機場，投入3天2夜的訪韓行程，預計將於明（26）日上午與南韓外交部長康京和（강경화）舉行中韓外長會談，討論中國國家主席習近平訪韓事宜，下午前往青瓦台會晤南韓總統文在寅，期間將更與執政黨共同民主黨政要人士見面。

外交部砸211萬搞直播　朝野批偏離業務

外交部砸211萬搞直播　朝野批偏離業務

外交部：駐美確診2人未與陳正祺訪團有接觸

外交部：駐美確診2人未與陳正祺訪團有接觸

美官員結束秘密訪台　吳釗燮：無法對外表述

美官員結束秘密訪台　吳釗燮：無法對外表述

外交部：惋惜美環保署長取消訪台

外交部：惋惜美環保署長取消訪台

關鍵字：

外交部外交預算馬文君溫玉霞羅致政APEC

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面