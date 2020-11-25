外交部砸211萬買器材搞直播　朝野批偏離業務：頂規不代表最好

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外交部110年度預算編列211萬5千元，欲購置直播、網路攝影及燈光設備，卻遭到朝野立委質疑偏離核心業務，25日遭到立法院外交及國防委員會酌予減列50萬元。國民黨立委江啟臣批評，設備用到最好不代表效果就會最好；民進黨立委蔡適應也認為，外交部歷年來靈活運用各項傳統與新興社群媒體平台，已達相當宣傳效果。

外交部長吳釗燮25日上午赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分」及「外交部主管『財團法人國際合作發展基金會、財團法人臺灣民主基金會及財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會』110年度預算書案」。

蔡適應指出，外交部歷年來靈活運用各項傳統和新興社群媒體平台，達到相當宣傳效果，並無窒礙或明顯不足之處，110年度卻進一步規劃購買網路直播設備、可攜式LED燈光設備等，已與外交部核心業務偏離，在預算有限之當下，難以稱為妥慎運用。

江啟臣表示，外交部報價都用最頂級規格，其中攝影機一台要價1百多萬、混音器則要10萬，其實其他部會也有類似設備，「沒有人像你們買這麼好」，例如國防部軍備局的相關設備就是編列120萬。

江啟臣強調，直播的重點在於對的時間與對的議題，設備用到最好不代表效果就會最好，且購置之後還有人力和更新維修問題，因此基於人民荷包的錢，才會提案減列50萬。

▲外交部公眾會執行長歐江安。（圖／記者李毓康攝）



對此，外交部公眾會執行長歐江安回應，外交部希望與時俱進，進行線上直播，讓民眾和媒體記者能第一時間掌握外交部例會與記者會等活動內容，因此才會規劃採購直播設備。

歐江安說明，這些設備也能便利外媒專訪，或者與外國政要進行連線，規劃購入高畫質攝影機、燈光設備、指向式麥克風、導播機、mix混音機和4G包等等，共編列預算211萬元。

經過朝野立委討論，外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇裁示，在該筆預算科目中減列50萬元，科目自行調整，其餘則凍結100萬元，待書面報告後使得動支。

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