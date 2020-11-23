獨／ 美印太情報長訪台還帶「他」　任務涉太平洋戰略重組

記者徐政璿／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》獨家掌握訊息，美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）22日傍晚6時降落松山機場抵台，進行為期3天的秘密行程，一行人預計24日晚間離台。

▲美國官員專機抵台。（圖／記者張榮恩攝）

內情人士透露，史達曼此次的行程涉及美國在太平洋區的情報交換，被列為最台美高機密，因此台美雙方都格外低調，而史達曼還特別帶了一名熟悉日本、印度關係的高級官員隨行。

史達曼是美軍印太司令部的情報指揮官（Director, J2, U.S. Indo-Pacific Command），所謂J2即情報處。史達曼曾在多艘航空母艦上擔任情報主管，並曾任夏威夷聯合情報作戰中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、海軍情報局中國組首任高級情報官、美國艦隊司令部司令部首長小組主任等職。

據了解，史達曼來台的行程，台美高層約在一個月前擬定，此次來台搭乘的機型是「C-37A」，與美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）之前訪台專機同型，都是由灣流五型商務機改裝，任務為護送美國高階官員出訪。

內情人士透露，美國海軍印太情報總指揮官史達曼此行目的，是要加強美軍在太平洋的戰略佈局與重組，特別是在日本首相安倍晉三請辭後，也牽動著美方在印太戰略上的計畫，因為日印關係在安倍晉三任內達到高峰，安倍也是訪問印度次數最多的日本首相，他在請辭之前，原本甚至計劃9月初再赴印度與總理莫迪舉行高峰會。

內情人士指出，安倍晉三在8月底請辭後，川普政府為了不讓印太戰略有出現破口的機會，有意在亞洲尋求的另一個抗中平衡點，當時，台灣就被列入考量。

熟悉外交事務人士分析，日本新任首相菅義偉過去主要關注內政，對外交較不熟稔，上任後專心處理疫情和經濟困境；儘管日本仍處於印太戰略極為關鍵的一環，但菅義偉著墨的力道恐不如安倍晉三來的深。

至於史達曼此次訪台，我方總統府、外交部與國防部等單位均保密到家，相關人士則表示，事涉情報交換，本就該低調行事，加上此時美國政權正進入移轉的敏感時刻，在情勢尚複雜的情況下，我方也不宜過於高調，意外捲入其他紛爭。

另外，相較美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）在8月以及美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）在9月的高調造訪，這次史達曼訪問全程未公開，在情報單位向來「只做不說」的特性下，因此也有人預料在史達曼離台前，台美官方都不會主動證實相關訊息。

▼美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

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