印度再禁43款中國APP！　陸外交部：嚴重關切

▲支付寶被禁 。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

印度政府24日再度以「國家安全」為由，宣佈對中國APP的禁令名單，連阿里巴巴集團的支付寶都在其中。中國外交部新聞發言人趙立堅25日回應，中方對印方的有關聲明表示嚴重關切。此前，中國駐印度使館怒斥，這是違反世貿組織規則的歧視性做法。

趙立堅25日在外交部例行記者會上表示，「今年6月以來，印方連續4次以所謂維護國家安全為藉口，對擁有中國背景的手機應用程式採取禁用措施，有關做法明顯違背市場原則和世貿組織規則，嚴重損害中國企業合法權益。中方對此堅決反對。」

趙立堅指出，中國政府一貫要求中國企業在遵守國際規則和當地法律法規的基礎上開展對外合作；印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益，中印經貿合作的本質是互利共贏，印方應立即糾正這一歧視性的做法，避免給雙方合作帶來更大的傷害。

▲中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

印度電子資訊科技部24日聲明，根據資訊科技法，禁止用戶使用43款行動裝置程式（APP），因為這些APP涉及損害印度的主權與領土完整、國防、國家安全和公共秩序。

根據已公開名單，APP多數由中國企業開發，包括AliSupliers Mobile、Alibaba Workbench、AliExpress、支付寶等，隸屬阿里巴巴集團的APP，還有名片全能王（CamCard）以及WeTV-TV version、WeTV-Cdrama、We Date、Snack video等涉及約會、聊天、直播、影視等類型的程式。

在此之前，印度就曾因同樣原因，分別禁止了也主要由中國企業研發的59款和118款APP。

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