美印太指揮官結束秘密訪台　吳釗燮：基於台美互信無法對外評論

記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文24日上午主持「潛艦國造建造案開工典禮」，正式掀開台灣潛艦國造重要的歷史一頁；在此同時，美國海軍少將、印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）等人也在完成為期3天「極為機密」的訪問，於晚間7時15分搭乘專機離台。對此，外交部長吳釗燮25日表示，這件事基於台美之間的互信，外交部無法對外表述或評論。

《ETtoday新聞雲》日前獨家揭露，負責美國亞太地區軍事情報的海軍少將史達曼等人，在22日晚間搭乘專機降落松山機場後，《路透社》隔天亦跟進報導。半島電視台報導則指出，目前擔任卡內基國際和平基金會副總裁的美國駐台灣前代表包道格（Douglas Paal）表示，如果這次造訪台灣的官員真的是印太司令部「J2」的史達曼的話，「據我所知，這是史無前例的」。

吳釗燮25日上午赴立法院外交及國防委員會，繼續審查「110年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分」及「外交部主管『財團法人國際合作發展基金會、財團法人臺灣民主基金會及財團法人太平洋經濟合作理事會中華民國委員會』110年度預算書案」。吳釗燮會前受訪時表示，這件事基於台美之間的互信，外交部無法對外表述或評論。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



內情人士透露，史達曼此次的行程涉及美國在太平洋區的情報交換，被列為最台美高機密，因此台美雙方都格外低調，而史達曼還特別帶了一名熟悉日本、印度關係的高級官員隨行。

據了解，史達曼來台的行程，台美高層約在一個月前擬定，此次來台搭乘的機型是「C-37A」，與美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）之前訪台專機同型，都是由灣流五型商務機改裝，任務為護送美國高階官員出訪。

對此，總統府發言人張惇涵表示，台美之間有很多密切的互動跟交流，這次訪台因為行程不公開，基於台美互信，不會透露官員是誰、行程是什麼，相關議題都不會證實，也不會評論。

▲美國高層官員結束3天秘密行程，24日晚間搭乘專機離台。（圖／ETtoday攝影中心）



有關本次史達曼訪問台灣，內情人士評估，無非是要強化台美及區域間理念相近國家，在太平洋的戰略佈局與重組，而就在史達曼訪團抵台的同時，也有美方高層專機分別降落馬尼拉、新加坡。

此外，從本次訪團飛抵台灣的行程上可發現，班機從美國夏威夷起飛，先行飛抵日本後才轉至台灣，可見在主要民主國家的合作上也更為顯著，所以訪團中也傳包含一名熟悉日本關係的高級官員隨行。

史達曼是美軍印太司令部的情報指揮官（Director, J2, U.S. Indo-Pacific Command），所謂J2即情報處。史達曼曾在多艘航空母艦上擔任情報主管，並曾任夏威夷聯合情報作戰中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、海軍情報局中國組首任高級情報官、美國艦隊司令部司令部首長小組主任等職。

▼美國高層官員搭乘專機離台。（圖／ETtoday攝影中心）



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