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獨／美軍印太情報總指揮官旋風訪台3天　今晚6點降落松機

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記者徐政璿／台北報導

美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）22日傍晚降落松山機場抵台，預計24日晚間離開，據了解，此行目的是要加強台美印太戰略佈局。

美國印太司令部（英語：United States Indo-Pacific Command）是美軍最早成立的聯合作戰司令部，也是目前所有聯合司令部中規模最大的一個，下轄人數約30萬，佔美國現役軍人總數的20%。

根據美國印太司令部官網，美軍印太司令部的「J2」情報指揮官史達曼（Michael William Studeman），曾在多艘航空母艦上擔任情報主管，並曾任夏威夷聯合情報作戰中心太平洋司令部研究組的第一任負責人、海軍情報局中國組首任高級情報官、美國艦隊司令部司令部首長小組主任等職。

▲▼美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美國海軍印太情報總指揮官史達曼（Michael William Studeman）。（圖／翻攝自美國海軍官網）

此外，針對有媒體稱是美國中情局長來訪，外交部表示，美國中情局長並沒有來訪的安排，相關報導屬於不實傳言，台美關係友好，若有重要內閣級官員訪問台灣，將以發布新聞稿方式週知以示歡迎。

目前總統府、外交部等相關單位，皆未透露美國官員來訪相關訊息。雖然官方否認此訊息，但美方確實有一架灣流500專機於晚間6時左右降落松山機場，官方目前也並未有進一步證實與說明。

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