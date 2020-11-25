「先回立院質詢」回應辯論戰帖　蔡英文籲：江啟臣應先國家後黨

記者蘇晏男／台北報導

針對開放美豬進口議題，國民黨不僅已遞辯論邀請函給總統蔡英文，同時也提醒蔡英文，勿忘記2010年時任總統馬英九推行ECFA時，也接受蔡的辯論邀請。對此，蔡英文25日下午表示，「我沒有躲任何議題」，但政策討論應先考慮國家利益再來考慮黨，若辯論是政治操作，「我覺得都不好」。她認為，江啟臣既是黨主席也是立委，應「先國家後黨」，先盡責到立法院質詢，釐清很多政策方向跟事實，這樣子雙方才能夠好好討論政策。

▲蔡英文25日在民進黨中常會前受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

蔡英文表示，「我沒有躲任何議題」，她已經歷3次總統大選，期間也跟國民黨總統候選人進行過辯論，「該辯論的時候我們一定會去辯論」，但現在情況跟8年前不一樣，江啟臣同時也是立法委員，一個政治人物在考慮事情的時候，應該要先考慮國家再考慮黨，蔡英文建議，江啟臣應先盡立委責任到立法院質詢，釐清很多政策方向跟事實，這樣子雙方才能夠好好討論政策。

蔡英文感嘆，這段時間以來，她覺得有點遺憾，很多不實說法，甚至似是而非的說法都一再流傳，即便行政部門盡力釐清，但都沒辦法消除這些不實、似是而非的資訊繼續流傳。她覺得，一個政策討論，若事實資訊是不完整或有錯誤的，這種討論就不會有好的基礎。

蔡英文強調，她還是建議，這件事情「先國家後黨」，如果這辯論是做政治操作或動員群眾，甚至作為黨內競逐工具的話，她覺得都不好，「讓我們回歸事情本質，回歸國家體制 ，先從立法院開始」。