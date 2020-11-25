辯論、備詢是兩回事　江啟臣：蔡英文應向馬英九學習

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣22日在秋鬥遊行時，向總統蔡英文下戰帖要求辯論萊豬進口政策，總統府則予以婉拒，並稱讓行政院長到立院詢答，就是最好的辯論。對此，國民黨主席江啟臣今（25日）在中常會表示，辯論跟備詢是兩回事，期待總統蔡英文向前總統馬英九學習，接受在野黨的邀請，透過電視轉播的辯論，一起釐清政策的脈絡與爭議，讓人民更清楚了解政策的利弊得失。

江啟臣表示，上週日國民黨首度以政黨的身份參與民間團體的遊行抗爭，在國民黨的號召與參與下，不但成功展現了人民反對開放含萊克多巴胺豬肉進口的意志，以及捍衛言論自由的決心；也用行動宣示本黨與人民站在一起，扮演忠誠反對黨的決心。

「遊行只是開始，抗爭仍未結束」，江啟臣表示，遊行的成功，讓國民黨更有信心透過立法院的監督以及議案的審查，具體表達人民的心聲，並於週日當天向蔡英文提出，針對萊豬進口政策的辯論邀請。

江啟臣表示，民進黨在野的時候，蔡英文向馬英九提出針對兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的辯論邀請，馬英九當時答應了，蘇貞昌也曾向馬英九提出針對海峽兩岸服務貿易協議的辯論邀請，馬英九也答應了，「尤其蔡英文主席、馬英九總統當時的雙英辯論，更是為台灣民主制度下的公共政策討論，立下典範」。

江啟臣說，時至今日，雖然角色互換，更期待蔡英文向馬英九學習，接受在野黨的邀請，透過電視轉播的辯論，一起釐清政策的脈絡與爭議，讓人民更清楚了解政策的利弊得失。

不過，江啟臣說，遺憾的是，蔡英文一再迴避、一再拒絕的態度令人失望，這是辯論，不是立法院的質詢、備詢，這是二回事。

江啟臣說，在此，他也要再次呼籲蔡英文，不要迴避民意，應該站出來面對人民的質疑，今天在野黨提出的辯論，實際上也是代表人民提出來；面對人民的強烈質疑，繼續躲在行政院的官員背後，不但無助於政策溝通，更是凸顯目前憲政體制權責不符的缺陷；「蔡英文總統，舞台已經搭好了，就等您上台跟人民溝通了！」