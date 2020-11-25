民眾不支持美豬牛開放　蔡英文：國家利益是政策最大考量

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文25日在民進黨中常會前，針對國內情勢發表談話時表示，美牛、美豬的開放，要以台灣的國家利益為最大考量，台灣有必要展現出解決貿易問題的誠意，台灣既然是一個自由市場，政策開放是要讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用，她也保證，一定會在確保國人健康的原則下，參考鄰近發展程度相當、飲食習慣接近的國家的作法。

▲民進黨中常會前，蔡英文接受媒體訪問。（圖／記者莊喬迪攝）



蔡英文表示，幾個月前，宣布會進一步開放美牛、美豬，展現出我們有決心解決困難貿易問題，重建台灣的國際信任，「這也得到美國從副總統、國務卿、許多經貿官員、跨黨派國會議員，乃至企業界的肯定，也讓台美BTA的推動，有前所未有的助力」。

蔡英文說，她知道國內有一些不同意見，但這是任何政黨執政，都必須面臨的問題，台灣要有更寬廣的國際經貿空間，是全民的共識，堅持民主，爭取更多的國際支持，她相信也是大多數國人都會選擇的一條路徑。

蔡英文強調，要爭取國際支持，就必須要採取積極的態度，來解決跟其他國家的貿易問題，這是歷任政府都不能夠迴避的課題。

蔡英文說，她要向大家再強調一次，台灣是一個自由市場，美牛美豬的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求國人一定要食用，「我也要向各位保證，我們一定會在確保國人健康的原則下，參考鄰近發展程度相當、飲食習慣接近的國家的作法」。她強調，在這段時間以來，有很多社會不同意見的表達，行政院也一定會參考各方意見做最嚴謹的處理。