【廣編】金車噶瑪蘭聯手國際藝術家江賢二　推出藝術大師系列威士忌

【廣編特輯】

圖、文／金車提供

金車噶瑪蘭以永不妥協的堅持，打破時間與空間的框架，自2008年上市以來，成功讓「臺灣威士忌」品質深受國際肯定，使臺灣入列威士忌產區，站上世界舞台；藝術家江賢二同樣來自臺灣，以永不妥協的堅持，將對藝術的堅定信仰展演地淋漓盡致，從人文本位出發，受到國際讚賞。

2020年，金車噶瑪蘭攜手藝術家江賢二推出【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二】，透過海洋、空氣、陽光、大地，連結藝術家江賢二畫作與威士忌製程重要元素，以邦穹桶、橡木新桶、法國葡萄酒桶、煙燻泥煤四款威士忌詮釋，珍稀限量上市，每款僅有1,000瓶！同時推出【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二 典藏組】，獨家珍藏藝術家江賢二親筆簽名〈比西里岸之夢〉或〈臺灣山脈〉絹印版畫，絕版限量198組！



追求創造極致 當噶瑪蘭威士忌遇上藝術

金車集團創辦人李添財董事長，以人為本，用信念與堅持，精心釀出臺灣第一瓶單一麥芽威士忌，這是夢想的起點，連結著難以置信的無限可能；藝術家江賢二追求生命的全然藝術化，有意識地打破框架，創造獨特、深邃的精神世界，噶瑪蘭威士忌與藝術家江賢二同樣來自臺灣、同樣於國際舞台嶄露頭角、同樣對臺灣土地心懷感恩、同樣揉合工藝與思想，追求創造極致。藝術家江賢二對藝術創作的執著，如同噶瑪蘭威士忌對風味品質的堅持，秉持著相同的理念，共同造就此次【噶瑪蘭藝術大師系列：江賢二】的經典之作。

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