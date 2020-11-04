百年老屋挖出「66瓶陳年威士忌」！15瓶全滿...他驚喜：值95萬

Couple discovers walls of whiskey hidden in 'bootlegger bungalow' upstate https://t.co/3CeQp0ZaKT via @nypost — Bo Snerdley (@BoSnerdley) November 2, 2020

實習記者蘇頌婷／綜合報導

美國紐約一對情侶去年以18.3萬美元（新台幣約523萬元），買下一棟屋齡105年的老房子。2人近日開始著手裝修，沒想到在拆除外牆的一些腐朽裝飾時，突然掉出一個詭異包裹，他們循著包裹掉落的地方查看，竟意外發現房子裡一處「隱藏的祕密空間」，找到了總價值3.3萬美元（約新台幣95萬元）的陳年威士忌。

綜合外媒報導，30歲的建築師尼克（Nick Drummond）與29歲花藝師女友巴克（Patrick Bakker），日前開始改造他們購買的這棟百年老屋，正當他們在清理外牆腐朽的裝飾時，卻突然有一份包著稻草、紙和繩子的包裹，從牆上掉落下來，兩人拆開一看發現，裡面竟有6瓶1923年的威士忌，更誇張的是，他們在地板下的藏匿處，找到 60瓶威士忌，加上包裹中的6瓶酒，整間屋子一共藏有66瓶威士忌，其中，有15瓶依然是全滿。

經拍賣專家估算，這些威士忌每瓶售價在500美元（約新台幣1.4萬元）至1000美元（約新台幣2.8萬）之間，總價值高達3.3萬美元。

▲2人在屋子裡的一處秘密空間共發現66瓶威士忌。（圖／翻攝自推特／Bo Snerdley）

尼克表示，他們不會移動這些空酒瓶，而是把地面改為玻璃地板，以展示房子的獨特歷史，並將其他空酒瓶捐給當地的歷史協會。另外，裝滿酒的威士忌則會賣出，作為裝修房屋的經費，也會留下一瓶酒，有待日後親自品嚐。

據悉，曾有消息指出，這棟房子的前屋主是阿道夫（Adolph Humphner）在1920～1933年美國執行「全國禁酒令」時，運送的走私酒，如今被發現，間接證實這項謠言的真實性。