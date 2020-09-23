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年度最炸實驗室　拆解雪莉炸彈　震撼準金曲歌王味蕾

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▲▼實驗室,雪莉炸彈,金曲歌王,威士忌,JOHNNIE WALKER。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

▲巨大的倒數計時器，引人注目。（圖／JOHNNIE WALKER提供，下同）

消費中心／綜合報導

走在台北信義區香堤大道，遠遠就能看到一處人潮聚集，一個箱型的巨大計時器正在分秒倒數中，原來是JOHNNIE WALKER為2020年打造出最刺激新潮的解密試飲活動，重磅推出「雪莉炸彈實驗室」，讓消費者化身特務，透過一系列解密關卡，拆解出雪莉炸彈的香醇風味。

從2018年JOHNNIE WALKER推出「黑雪莉」威士忌，香甜柔順的風味，為威士忌帶來不同的入喉口感，也受到了消費者的歡迎，重視台灣人對於雪莉桶風味的喜愛，選定台灣為全新SHERRY BOMB「雪莉炸彈」威士忌首發國家。

▲▼實驗室,雪莉炸彈,金曲歌王,威士忌,JOHNNIE WALKER。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

為了讓威士忌的愛好者體驗全新再升級的雪莉風味，消費者進入「雪莉炸彈實驗室」中化身為特務進行一連串拆解任務，戴上特製護目鏡找出密碼，循著耳機中的神祕指引，在倒數計時中的實驗桌上完成「觀色」、「聞香」、「品酩」任務，才能順利拆解「雪莉炸彈」，過程緊湊刺激。

▲▼實驗室,雪莉炸彈,金曲歌王,威士忌,JOHNNIE WALKER。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

其中，「聞香」任務是透過分子料理手法萃取出雪莉桶威士忌的風味，以傳遞「雪莉炸彈」的香氣；「品酩」任務是將「雪莉炸彈」的風味元素重新解構，將風味濃縮成「微型雪莉分子」，放大感受醇厚雪莉充滿的巧克力及香草風味；任務結束後再品飲的雪莉特調系列，吸睛的外型充分展演出黑雪莉的獨特個性外，更示範兩款消費者自己在家也能輕易調配的加入冬瓜茶與氣泡水的特調，多種風味讓消費者感受最多元變化的雪莉炸彈！

▲▼實驗室,雪莉炸彈,金曲歌王,威士忌,JOHNNIE WALKER。（圖／JOHNNIE WALKER提供）

連自稱「職業酒保」的J.Sheon都直呼「這些根本是今年威士忌最潮喝法！」除了風味，J.Sheon也特愛「雪莉炸彈」的吸睛包裝，他說：「視覺強烈的桃紅色我也大量運用於我的『壞蛋特調』MV中，這種有點甜又有點潮的氣質可說是黑雪莉跟我的作品調性也十分相像的地方吧！」。

這麼有趣的活動，不妨帶著挑戰的心情走進「雪莉炸彈實驗室」化身拆彈特務吧！
JOHNNIE WALKER「SHERRY BOMB LAB雪莉炸彈實驗室」
∎ 期間限定：9月4日（五）至10月25日（日）
∎ 活動資訊：https://bit.ly/2FmioBw

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