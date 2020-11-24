配合捷運通車完善交通　盧秀燕：329站iBike3年內再新增1000站

▲▼盧秀燕表示，配合捷運通車完善交通，iBike3年內將再增加1000站。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕24日在市議會表示，配合捷運通車，讓民眾交通更加便利，iBike站點除了原有329站之外，市府3年內將陸續在全市增設1000站，且以捷運站周邊為優先考量，總數達到1329站，「iBike2.0計畫不是倍增而是三倍增」，大台中大眾運輸環境將更加完善。

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市議員羅廷瑋在市議會質詢iBike增設進度，交通局長葉昭甫表示，iBike從2004年推動，累計騎乘人次超過3900萬，相關設備已陸續達到使用年限，考量騎乘品質及安全，交通局除計劃升級自行車系統為iBike2.0，更規劃在全市再增設1000站租賃站，至於原有iBike1.0場站及相關設備持續維護營運，並逐年汰換、全面升級系統。

葉昭甫也說，配合中捷綠線行駛路線，將在捷運站點方圓1公里內規劃起迄點，目前捷運已有11個車站出入口設置iBike租賃站，剩餘7站（北屯總站、舊社站、四維國小站、文心櫻花站、九張犁站、九德站、高鐵台中站）將優先建置；文心路沿線各大重要路口也納入評估，將參酌地方民意建議，優先設置於使用量較高的站點，延伸軌道運輸服務範圍、完善公共運輸最後一哩路。

交通局指出，相較於原本iBike系統，升級的iBike2.0採車上機設計（指支付設備由車柱移轉至車上），增加多元支付方式，民眾可透過手機掃碼借車，提升租借便利性；且輕樁式的iBike2.0啟用速度也比較快，設站彈性較大，站點可佈設更廣、更密集，真正達到「交通任意門」的效果，使公共自行車服務深入台中市的各個角落。

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