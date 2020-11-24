嚴格把關校園營養午餐　盧秀燕：查獲萊豬立即解約不錄用

▲盧秀燕表示，市府會嚴格把關，一旦查獲業者使用萊豬，立即解約不錄用。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

美國萊豬預計元旦起進口台灣，台中市長盧秀燕24日在市議會時表示，台中堅持萊克多巴胺「零檢出」，將會嚴格把關學校營養午餐契約，一旦有業者使用萊豬將一律不錄用，另外更會要求業者肉品須附上國產產地來源及不含萊克多巴胺的證明。

▲張廖乃綸（中）要求市府嚴格把關萊豬。（圖／張廖乃綸提供）

市議員羅永珍、李榮鴻、張瀞分、李中、張廖乃綸等人關心美國萊豬進口議題，張廖還搬出大型道具豬，要求市府一定要嚴格把關，全力防堵萊豬進入校園及幼托園所。

張廖說，教育部已經修正「學校外訂盒餐、桶餐採購契約範本」，規範學校午餐一律採用國產在地優良肉品（含加工品），一旦沒使用或混充或假冒，要加重罰則，安親班、幼兒園也要比照這個標準，但是教育部的罰則是記15點-20點處分，不禁令人質疑，光是記點有嚇阻效果嗎？

盧秀燕表示，市府會邀請所有團膳業者出面保證，並要求提出食材來源證明，確保師生食安，也會修改校園團膳契約，如果業者使用萊豬、一律解約，她還說，美國大選結果對台灣的意義，在於可望重啟萊豬談判生機，建議台灣可爭取機會、重啟談判，中央不需急著元旦開放美國萊豬進口。

教育局長楊振昇表示，新北市政府查獲萊豬兩次即終止契約，台中規範更加嚴格，只要發現業者使用萊豬立刻終止合約，並公布業者名單，另外農委會農糧署的「三章一Q」，補助對象是國中小與附幼，市府也會建議中央將高中及幼兒園納入保障，並嚴格要求所有學校配合使用國產豬。

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