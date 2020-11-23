中捷綠線18列車連結器全面安檢　盧秀燕：不會為通車而通車

▲盧秀燕表示，全面安檢中捷綠線列車連結器，一切安全至上，不會為通車而通車。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中捷運綠線21日發生一組列車連結器軸心斷裂，22日已全面暫停試營運，針對18列車進行檢測運轉測試一事，台中市長盧秀燕23日強調，中捷會秉持「不會為通車而通車、一定要安全至上｣原則，確保安全後才恢復試營運。

台中市議會上午進行總質詢，藍綠議員都發言質詢中捷綠線故障異常等因應問題。

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盧秀燕表示，列車21日發生異常當下，交通局已立即回報，她也指示相關局處和中捷立刻找出原因，她說明，第一，台中捷運有自動停駛功能，一旦偵測到任何問題，列車即會停駛；第二，她也到中捷公司視察，實地了解原因；第三，市府將要求廠商確保所有列車安全無虞才會通車，一定以市民安全為優先，不會為通車而通車。

交通局長葉昭甫說明，中捷是全自動無人駕駛系統，只要發現列車異常，系統會以安全考量立即煞車，讓相關人員能夠即時進行故障排除，此次列車故障處是第17列車廂，原因是「電聯車車廂間半永久連結器牽引裝置軸心」斷裂，目前都還在保固期，廠商正檢測修復中，一有結果會向外界報告。

至於中捷設備是否有依規點交？中捷公司董事長林志盈表示，年初相關設備都完成點交，電聯車也完成初履勘測試，過程均依規辦理，此次列車連結器軸心斷裂，電聯車原廠川崎重工預計12月7日前提出初步調查報告，釐清本次事件為個案或通案，林強調，一旦經過檢測及運轉測試都正常，在符合安全最高原則下，最快11月30日後評估恢復試營運。

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