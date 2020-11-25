「台中教室裸拍」一張關鍵照揪出他　國小師見警上門崩潰哭下場曝

▲王男竟在國小教室全裸露下身自拍，孩子書包、桌椅都入鏡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名王姓國小代課老師在教室裡全裸下身自拍，甚至連午睡中的學生都入鏡，還將照片PO上Twitter社交平台。相關單位能在第一時間找到王男，關鍵在於照片中有「菱形造型」的外牆，火速認出該國小。而王看到員警上門崩潰，從校園被帶回偵訊時也好幾度痛哭，他坦承是自拍，目前已遭停聘處分，將被依妨害風化罪嫌送辦。

市議員林祈烽24日在總質詢時爆料，接獲家長匿名陳情指稱，在網路社群軟體上發現有男子在校園教室內裸露自拍的照片，照片的場景清楚照到教室內的陳設，還有學生的背包，其中一張照片甚至還可看到學童趴在桌上休息的畫面，實在讓家長們擔心害怕。

▲▼王男露下身自拍，連午睡學生都入鏡。（圖／記者游瓊華翻攝）

市長盧秀燕在議會表示，現代科技辦案能力相當強，該名男子不要心存僥倖，若妨礙校園安寧，將面臨國家刑責。而事件傳出後，警方火速找到王男，他是一間國小的代課老師，目前也是班導師，平時表現正常無異樣，代課已有3年的時間，目前已被停聘，靜候調查。

教育局則說，已請學校加強校園安全、提高人員巡查次數，也請老師加強學生自我保護意識與自我防衛知能，避免發生意外。

而在議員質詢踢爆後，教育局和警方能速速找到王男，關鍵在於一張照片。《聯合報》報導，在王上傳的照片中，可見有「菱形造型」的大樓外牆，確認是該國小的4樓位置，也馬上鎖定王。而王見員警到場當場崩潰，被從校園帶到警局偵訊時，也是好幾度痛哭，他坦承是自拍，無他人幫忙，但該說法仍待員警釐清。警方將依妨害風化罪嫌送辦。