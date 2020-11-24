陳斐娟臉書嗆劉建國「愛情騙子」遭求償50萬　劉二審再敗

▲被稱「愛情騙子」，民進黨立委劉建國求償再敗訴。（圖／記者許展溢攝）

記者吳銘峯／台北報導

立委劉建國不滿節目主持人陳斐娟在臉書上，公開說「劉建國是愛情騙子」而預告節目內容，提出民事訴訟，求償50萬元。一審判決劉建國敗訴，劉上訴二審，高等法院審理後，24日二審再度判決劉建國敗訴，可上訴。

前新北市議員李婉鈺，2016年5月間在臉書po出自己與劉建國的「床照」，引發熱議。過了幾個月後，當時是三立電視臺「54新觀點」之節目主持人的陳斐娟，在當年10月5日下午6時許，邀請李婉鈺以來賓身分參與錄製節目，並於該節目中訪問李婉鈺與劉建國間之感情內幕。而後陳斐娟在自己的「阿娟的FreeStyle-主持人陳斐娟」臉書粉絲專頁中，PO出「獨爆：劉建國其實是愛情騙子」的節目預告內容。

對此，劉建國大表不滿，提出民刑事訴訟。刑事部分由士林地檢署偵辦，檢方最後以證據不足為由做出不起訴處分。劉建國再向台北地院提出民事訴訟，主張自己名譽受損，要求50萬元名譽損失，以及陳斐娟刪除PO文，且在臉書粉專上道歉3日。

法院審理時，陳斐娟拒絕賠償，她答辯，李婉鈺在節目中提到了包括「李婉鈺與劉建國曾論及婚嫁」、「劉建國答應李婉鈺開記者會澄清」等等內容；另外節目錄影前，李婉鈺亦向陳斐娟提及劉建國未依約定召開記者會之事，讓李婉鈺感受遭到欺騙。故此，她才會以「愛情騙子」形容劉建國。

一審法院採信陳斐娟的說法，判決劉建國敗訴。劉建國上訴第二審，高等法院二審審理後，24日二審宣判，仍採信陳斐娟說法，再度判決劉建國敗訴。高院在駁回理由中指出，節目開錄前，李婉鈺接受陳斐娟訪問時，確實提到原約好一起召開記者會澄清2人交往情形，但劉建國卻提早發聲明給記者說2人感情已劃下句點，李婉鈺質疑劉建國為何要騙她等語。高院因此堪認陳斐娟係聽李婉鈺說遭欺騙之事屬實。而雖然陳斐娟使用「愛情騙子」形容劉建國，即便「貼文用語與李婉鈺之用語並非分毫不差，但與李婉鈺陳述之主要事實（即李婉鈺所稱遭劉建國欺騙部分）尚稱相符，無從認其貼文係惡意侵害上訴人名譽。」所以高院駁回。本案可上訴。