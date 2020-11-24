女韓粉臉書PO文指陳菊貪污500億　遭判拘役50日定讞

▲曾嗆女學生的女韓粉楊玉如，臉書PO文辱罵陳菊，遭判刑定讞 。（圖／記者洪靖宜攝）



記者吳銘峯／台北報導

女韓粉楊玉如，日前在臉書上PO文指新任監察院長陳菊涉嫌貪污500億元，遭陳菊提出民刑事訴訟。刑事部分一審判決楊女拘役50日，案經上訴，高院二審仍認定楊女有罪，24日駁回上訴，仍判拘役50日，得易科罰金5萬元，全案定讞。

楊女去年7月在高雄某家煎餅店痛罵女學生「去死」，遭媒體報導後，引發關注。而她在隔月初，就在自己的臉書上PO文「…陳水扁被關以後，沒有資金來源競選，全都是靠新潮流和陳菊在高雄貪污和挪用公款去競選，陳菊在高雄貪污至少500億...蔡英文競選經費5億元是陳菊新潮流提供，在每個大學培養組織學生每年花5000萬…。還有新聞界和名嘴新潮流每年花2億培養自己人，立委競選每個人都得到800萬競選經費，議員每人得300萬經費，都是陳菊貪污所得」「連支助太陽花去立法院鬧事的錢也是陳菊挪用氣爆案的善款，關鍵人物趙○寶和吳○仁，此兩人一個逃之夭夭，一個有蔡菊做靠山守口如瓶。陳○扁是個人戶貪污，蔡菊邁是集體貪瀆犯罪」之貼文。

陳菊不滿，提出民刑事訴訟，刑事自訴案件部分，楊女否認犯案，辯稱臉書的內容確實不是自己所寫，只是轉貼文章而已；而且自己未主動公開散布，是經記者公布於媒體，始造成這種狀況。她又辯稱貼文內容人物皆為公眾人物，施政皆為可供公評之事項，自己並無誹謗故意。

一審法院不採信，將她判拘役50日。楊女上訴第二審，高等法院審理後，仍認定楊女的行為確實對陳菊的人格造成社會的負面評價，高院還認為，楊女未為查證，任意傳述毀損陳菊名譽之事，顯具誹謗惡意，不因其自稱為家庭主婦，或在事後取得身心障礙證明而得以免除責任。最後高院認為楊女上訴無理由，應予駁回，維持拘役50日的刑度，得易科罰金5萬元。全案定讞。