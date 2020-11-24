缺水只能犧牲農民！一期稻若停灌衝擊8萬公頃　環團籲開徵耗水費

▲缺水只能犧牲農民！一期稻若停灌影響8萬公頃。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

11月起全台進入枯水期，除之前二期已停灌的桃竹苗地區，台南、嘉義、台中等農業大縣，明年一期農作的農業水情同樣不樂觀。環保團體今（24日）要求政府應祭出水費差別費率，讓用水大戶多繳一點錢。

時代力量立委陳椒華表示，接下來若再停灌，估計受到影響的一期水稻種植面積恐高達 8萬公頃，影響範圍非常大，幾佔全國水稻種植面積16萬公頃之5成，對農民甚不公平。特別是，台灣有8500家用水大戶，每月用水在1000度以上，這些工商大戶僅佔總用戶數的0.12%，用水量卻佔了百分之30，而且每年以0.22～1.72％的比例持續增加中。

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▲環團開「缺水是糧食、國安大問題」記者會。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）



台南市環境保護聯盟理事長黃安調提到，坊間說今年沒颱風，導致水庫集水區降水不足，所以造成台灣缺水，這種說法太過狹隘，又說農業用水佔原水供應量70％，太不合理云云。雖然農業產值不如工業，但農業除提供國人安全糧食自給率，更是「環境生態產業」。

民進黨立委劉建國說，依據水利法第19條，民生用水供給不足時，可以調整優先給水順序，而每次優先停水的都是農業用水，然而第18條中是第二優先的，僅次於家用及公共給水，且優先於工業用水。且目前工業用水與民生用水的水費依然沒脫鉤，造成台灣水價便宜，對外招商時，都以此為利器，引入高耗水的業者，這對於全球缺水國家排名18位的台灣，究竟是否是好事？經濟部、水利署、工業局都應審慎思量。

▲環團批缺水已造成糧食危機，政府做決策前都沒有跟農民溝通。（圖／台灣水資源保育聯盟提供）



台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉表示，台灣土地一直蓋大樓，每年抽掉多少地下水？政府雖有管制，但是誰隨時稽查？常見到有的工地抽取的地下水一直放流，半夜經過都還聽到排水溝水流聲不斷，這些水資源若能以水車運至所須之處，而不是只於工區沖洗車胎，灑水，能善用水資源，每滴水「涓滴必較」，如此才是節水、善用之道。

灣寶沐香農場農民洪箱認為，缺水已造成糧食危機，政府做決策前都沒有跟農民溝通，農民第一個為國捐軀似的首先被停灌，但是國家扶植工業時調撥農業用水給工業，大家看到工業為人民做了什麼？反而看到農田漸漸變少，閒置的工業區越變越多，而水權一樣沒還給農業。陳椒華說，對月用水量大於1000度的用戶，包括石化、基本金屬、造紙、紡織與電子等業者，附徵10%~30%的水費，經濟部卻一直沒依法開徵，實有行政怠忽之嫌，呼籲經濟部加快開徵耗水費，維護用水的公平正義。