馬國女大生命案要求國賠、引渡　法務部長蔡清祥親回應

▲法務部長蔡清祥，回應馬國女大生命案。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

馬來西亞籍鍾姓女大生上月底遭梁姓男子性侵殺害，死者家屬宣稱已經透過台灣律師團體，要求國賠，並要求我國對梁男處以極刑，否則將爭取引渡罪犯。法務部長蔡清祥下午親上火線回應，對於本案他表示感同身受，並予以尊重，但關於國賠、引渡等問題，都會依法處理，「檢察機關一定會依照個案的情狀，來嚴懲重辦。」

就讀長榮大學24歲馬來西亞籍鍾姓女大生，上月28日晚間在學校旁的台鐵便道遭擄走，並被性侵勒殺，棄屍於高雄阿蓮山溝內，28歲兇嫌梁育誌落網後坦承犯行，並遭到羈押。案件爆發後，震驚2國社會，我國政府高喊究責，馬國政府也希望我國政府能正視本案。

而據馬國媒體報導，死者父親鍾偉國23日召開記者會，指出已在台灣提出多項訴訟，另外還打算透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成，向政府要求國賠；也希望對政府要求對梁男處以極刑，否則將透過馬國司法程序，爭取引渡梁男到馬來西亞審判。

對此，法務部長蔡清祥24日下午回應，「家屬的悲痛我們感同身受，家屬的訴求我們可以理解，而且予以尊重。事實上這個事情發生之後，我們犯罪被害人保護協會橋頭分會都派人，一路相伴家屬，並協助家屬對於被害人補償，我們都予以協助，來向橋頭地檢署聲請、審議當中。至於家屬提出國家賠償問題，這是由賠償義務機關來處理，我想相關的機關會依法來處理。」

對於是否引渡，蔡清祥也說，「引渡的問題，必須依照我國的《引渡法》規定來處理，不過對於犯罪嫌疑犯，我們檢察機關一定會依照個案的情狀，來嚴懲重辦。」

法務部也發布書面聲明，「對於家屬慟失親人的悲痛，本部感同身受，有關家屬的主張，也可以理解；本案不幸發生後，犯保協會橋頭分會同仁一路相伴家屬，並提供各項協助，未曾停歇；對於犯罪被害補償，若家屬提出申請，亦將由橋頭地檢署依法審酌積極辦理。至於家屬提及引渡乙節，我國悉依引渡法等相關規定辦理。本案後續仍由橋頭地檢署全力偵辦中，而對於任何涉及殺人等不法重大犯行，檢察機關均將依法嚴查重懲，絕不寬貸，以伸張司法正義及維護家屬權益。」

