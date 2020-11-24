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雲林正心中學「正心堂」修繕　校友無限量捐品牌衣供義賣換經費

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▲正心堂自1978年興建至今,已經歷經48年,在維護舊建築的前提下以「天主教風格、節能减碳、現代感」為設計目標完成。圖／記者蔡佩旻攝）

▲正心堂自1978年興建至今,已歷經48年,在維護舊建築的前提下以「天主教風格、節能减碳、現代感」為設計目標。圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣天主教正心中學於今年欣逢創校第60年，除在校師生的活動外,也規劃讓正心校友能參與的活動，如華山露營之校友登山日、正心人盃球賽、校慶大會及校慶晚會等。特別的是禮堂「正心堂」修繕後經費仍有一段差距，由陳姓校友提出贊助計畫，將無限量捐助自創品牌機能用品予校方12月5日舉行的校慶活動義賣，所得全數捐出。

「正心堂」於1月18日開始整修工程，為讓今年畢業生能使用，僅歷四個月即竣工，並於今年6月4日舉行啟用典禮。禮堂有著正心人的回憶，新生訓練、合唱比賽、聆聽學長姐及專家分享的各式講座、參加莊嚴肅穆的校慶彌撒動薪火相傳的畢業典禮等等。正心堂自1978年興建至今,已經歷經48年,在維護舊建築的前提下以「天主教風格、節能减碳、現代感」為設計目標完成。

▲正心堂自1978年興建至今,已經歷經48年,在維護舊建築的前提下以「天主教風格、節能减碳、現代感」為設計目標完成。圖／記者蔡佩旻攝）

▲學校將這位董事長校友捐助的自創品牌機能用品在12月5日校慶當天設攤義賣，歡迎校友回娘家用新台幣下架商品。（圖／記者蔡佩旻攝）

校長林佳慧表示，正心堂集合了正心人中學的回憶,整修經費四千多萬募集大部分來自校友捐款以「邀請正心人一起回來為正心做一件事」的想法，校友、家長及教職員紛紛慷慨解囊，其中一名莿桐鄉的陳姓校友，於北部事業有成除多次低調幫助母校，也長年扶助單親家庭子弟求學，每年寒、暑假親自與受助學生面談，依實際需求提供幫助並關心職涯發展。

林佳慧說，陳姓校友對於母校及學弟妹都相當大方，自身卻是省吃儉用，學校將這位董事長校友捐助的自創品牌機能用品在12月5日校慶當天設攤義賣，歡迎校友回娘家用新台幣下架商品，目前整建工程雖已完成，但經費仍未完全到位，「一千、兩千不嫌少，十萬、二十萬不嫌多」希望匯集社會力量，「許正心堂下個60年新願」。

▲正心堂自1978年興建至今,已經歷經48年,在維護舊建築的前提下以「天主教風格、節能减碳、現代感」為設計目標完成。圖／記者蔡佩旻攝）

▲正心堂集合了正心人中學的回憶,整修經費四千多萬募集大部分來自校友捐款以「邀請正心人一起回來為正心做一件事」的想法，校友、家長及教職員紛紛慷慨解囊。（圖／記者蔡佩旻攝）

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