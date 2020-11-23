送水、火神不得見光！台西安西府七朝大醮　2.5萬戶斷電摸黑3小時

▲昨日晚間進行「恭送水、火王回宮」科儀程序，下午5點半起，陸續實施全鄉停電，連交通號誌也全熄燈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉五條港安西府昨（22日）辦理啟建百年來首次的七朝大醮，以「五獸護佑台島」為醮典主軸，舉行隆重科儀。昨日晚間進行「恭送水、火王回宮」科儀程序，下午5點半起，陸續實施全鄉停電，連交通號誌也全熄燈，並在晚上7點40分起全鄉陸續恢復用電，未料在停電後引起部分民眾強列反彈，罵聲四起。

五條港安西府說明，掌理水和火的水王和火王在醮典科儀後，需再請回宮，送水、火神科儀不得見光，若有光線神明會往光處跑，水、火無情若沒順利送走，難得平安，整個送神科儀約十多分鐘，為確保途中不見光，才協請台電配合停電約二十分鐘，但停電時間延長，是因台電需逐村開、關電力，所延誤時間，造成不便，敬請民眾見諒。

五條港安西府臉書於昨日4點半才貼出公告，「為配合五條港安西府啟建七朝清醮[恭送水、火王回宮]科儀程序，台西鄉全境［暫熄燈火］，台電公司會在下午5點半起，陸續實施全鄉停電，晚上7點40分起，全鄉陸續恢復用電，晚上9點，全鄉全部恢復用電。為了全鄉境土平安平順，合境合家平安，敬請咱全鄉ㄟ善信大德全力配合，有造成大家ㄟ無方便，請多多包容！

另外..請有在海邊做業ㄟ漁民朋友，今晚7點前，離開海園觀光大道、台西海埔地、沿海岸區域，感謝大家ㄟ配合，五條港安西府建醮委員會，祝福大家身體健康、萬事如意。」

民眾上網砲轟，但昨天下午5點30分開始起，台西鄉約兩萬五千戶陸續停電，到7點40分全鄉停電，斷電約3個多小時，直到晚間9點以才又陸續復電，雖有村民認同願意配合，但並不是大家都同意，罵聲不停。

也有網友貼文至訴爆料公社，指這不是大跳電，而是為宗教慶典，整個台西鄉從傍晚5點30分到晚上7點40分，全鄉大停電，連所有路燈和交通號全熄燈，全鄉不見一線光；台電為何要配合停電，權力誰給的？很多人下午聽到廣播，不到一個小時就停電了，讓人措手不及！；路燈和交通號誌都關掉，出事該算誰的？有網民更怒罵能申請國賠嗎？

安西府總幹事姚源泉今表示，科儀原本預定是只要約十多分鐘就結束，主要是因台電開電和關電須到各村逐一作業，加上周日人力少，所以往來作業時程才會變成三個多小時，如有造成不便請大家見諒。

民俗專家表示，所謂的火神即是「火德星君」，一般來說會是該區域火災頻傳，分為小區域的送火神儀式或是大聚落的送火神儀式，主要是要祈求斷火平安，因各門各派的送火神科儀都有不同，全村停電主要的目的就是要斷火而已，昨日的儀式在村民配合達到安撫人心，達到宣導注意小心火燭的觀念即可，至於關不關燈則見仁見智。

例如2017年嘉義縣朴子配天宮因2013年遭祝融，廟方舉辦罕見的送火神科儀，送火神儀式過程不見光，周邊區域路燈斷電、民宅關燈，並用竹子做成三道清竹符，鎮住「火煞」。全依古法進行，祈求未來不再發生火災。

▲民眾上網砲轟，雖有村民認同願意配合，但並不是大家都同意，罵聲不停。（圖／翻攝自Facebook／五條港安西府 張李莫千歲開基老祖）





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