拜登上任「台海問題先丟一旁」　中國情急催表態…恐打翻整盤亞太棋！

▲拜登上任後的對台態度引觀注。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

美國大選結束將近1個月後，美國總務署於台灣時間24日承認「拜登勝選」，並通知將準備進行權力移交，這項消息等同宣布真正的選舉結果。面對這樣的結局，中國、美國、台灣等三方關係也將成為焦點之一，如今專家表示，「中國千萬不要操之過急，因為拜登一上任，先著手事務一定是國內疫情與經濟」。

根據《南華早報》報導，拜登預計將於1月20日入主白宮，面對現況緊繃的國際局勢，尤其亞太地區國家也都靜觀新政府的立場，尤其過去拜登與中國關係良好，在台海問題上外界已有風聲認為「拜登可能不會像川普一樣強硬的態度」，在尊重台灣的民主自由同時，也盡可能與中國抗衡。

川普在四年任內，多次透過官員、政策、甚至通話與台灣接觸，引發中國強烈不滿，加上大選前軍售台灣18億，更讓中方下令各界「避免與台灣有正式、官方的接觸」，但川普政府仍持續有官員訪台。在拜登上台之後，其對台海問題的立場將備受關注，雖與中國有友好關係，但他當年同樣也是投票贊成《台灣關係法》的參議員。

史丹佛大學中國軍事專家馬斯特羅（Oriana Skylar Mastro）表示，拜登未來對台灣態度將會非常友好，就算面臨中國的高壓，也不會有「激怒北京」的行為，而是真正的找到台灣的需要，且軍售也會相對減少，「重點不是挑釁北京，而是建立台灣更多的彈性」。

馬斯特羅也強調，中國在這時候，千萬不要「操之過急」而是耐心等待，因為拜登上任後首要事務是解決疫情、種族等問題，中國也千萬不要刻意用台灣問題來施壓拜登。