蔡英文啟動潛艦開工：粉碎謠言、讓世界看見台灣守護主權意志

▲總統蔡英文24日上午赴高雄台船主持「潛艦國造建造案開工典禮」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文24日上午赴高雄台船主持「潛艦國造建造案開工典禮」，致詞時表示，動工粉碎了不實謠言，向國人展示國防自主能量一天比一天強化，也讓世界看見台灣守護主權強烈意志。

蔡英文表示，今天是潛艦國造的大日子，回顧過去4年多來，決定潛艦國造後，從編列預算、簽約、畫設計圖、新建廠房等，每個階段都在創造國防自主的歷史里程碑，走在歷任政府沒有真正走過的這條路，確實有重重挑戰，也會遇到種種質疑。

蔡英文表示，不過挑戰跟質疑不會打倒我們，今天起「Made in Taiwan」潛艦正式開始建造，這要特別感謝台船、中科院、海軍同仁，是因為他們的付出，讓長期願景終於能一步步實現，今天的動工就有三個重要意義。

首先，蔡英文認為，透過動工粉碎不實謠言，一路走來經歷質疑跟批評，到今天為止還有人懷疑潛艦是否能夠成功，「我知道涉及許多機敏不宜透露的事項，只能承擔，但我有信心，如同勇鷹成功首飛的那刻，所有謠言不攻自破，潛艦動工就是實際證明成績，粉碎謠言的開始」。

其次，蔡英文認為，透過動工展現政府落實國防自主決心，和平靠國防，堅實國防除了要有英勇國軍也要有堅實軍備，這幾年從沱江鑑加速量產、勇鷹首飛，再到今天潛艦國造的動工，都向國人展示出國防自主能量，一天比一天的強化。

第三，蔡英文表示，透過動工，讓世界看見台灣守護主權強烈意志，潛艦是海軍發展不對稱戰力，嚇阻敵艦圍繞台灣本島的重要裝備，過去很多想做，但只聞樓梯響，不見人下來，一定能讓世界看見守護主權的堅持。

蔡英文強調，她身為三軍統帥，領導是她的責任，國防自主、精進個裝、整建營舍到視導部隊，她的目的很明確，就是總統要和國軍站在一起；且在過程中，也看到產業界跟國軍站在一起，共同投入國防產業，人民跟國軍也一起願意給軍人最多支持跟尊敬。

蔡英文說，雖然保家衛國是艱辛任務，演訓也有意外傷亡，但相信整個國家都跟國軍站在一起，中華民國國軍絕對是有韌性的軍隊，不怕苦、不怕難，更不會被挫折所擊倒；她要求，潛艦國造正式啟動，請國防部、中科院、台船保持密切溝通，務必用審慎嚴謹態度做最好風險管控，讓潛艦如期如質完成。

▼台船舉行「潛艦國造建造案開工典禮」。（圖／記者陶本和攝）

