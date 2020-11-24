柯文哲加碼觀光補助12/24起跑　台北自由行限量10萬人每房每晚折1千

▲台北市觀光補助方案出爐。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市觀光產業受新冠肺炎疫情衝擊受創，台北市長柯文哲日前透露，要推出補助方案振興觀光。台北市觀傳局24日公布「台北加碼GO」補助方案，自12月24日起至2021年3月7日止，限量10萬名自由行旅客於平日（週日至週四）入住台北市合作旅宿，每房每晚就能折抵1000元，每身分證字號限使用一次。

觀傳局24日舉辦「台北加碼GO」記者會。觀傳局表示，為吸引民眾到台北旅遊、消費，時值冬季大型節慶活動陸續推出，北市府規劃自12月1日起至2021年3月7日台北燈節為止，補助10萬名自由行旅客與10萬名團客到北市旅遊，希望大家一起「台北加碼GO」。

▲柯文哲24日出席「台北市安心旅遊3.0補助方案發表記者會」。（圖／記者袁茵攝）

關於自由行旅客部分，觀傳局指出，自12月24日起至2021年3月7日止，限量補助10萬名自由行旅客，活動時間分為兩階段，第一階段（12月24日至1月31日）補助5萬名，第二階段（2月1日至3月7日）補助5萬名。

此外，觀傳局提到，為鼓勵民眾春節到台北旅遊，農曆春節前後期間（假日前一晚除外），上班日前一晚也提供補助，另民眾可提前於12月20日起，將身分證或健保卡等資料上傳至活動官網，於平日（周日至周四）入住本市合作旅宿，每房每晚就可以折抵1000元，每一身分證字號限使用1次。

另外針對團體旅遊部分，觀傳局說，將加碼推出第三波的旅行業送客補助方案，預計自12月1日起至明年3月7日止，旅行業者必須包裝台北二天一夜以上旅遊行程，行程必須入住北市合法旅宿業，於北市用一餐，每日至少需造訪2處北市商圈，夜市或指定觀光景點，預計補助10萬名團客。

觀傳局指出，補助團體旅遊的活動時間分為三階段，第一階段（12月1日至12月31日）補助3萬名，第二階段（1月1日至1月31日）補助3萬名，第三階段（2月1日至3月7日）補助4萬名。

▼北市推出觀光補助方案，自由行旅客於平日入住北市合作旅宿，每房每晚可折抵1000元。（圖／台北市觀傳局提供）