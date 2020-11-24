影／高嘉瑜買房風波　財產申報曝光台積電、群創、友達8家股票

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前宣稱租屋10年買不起房子，然而財產申報揭露名下有2筆建物，引起熱議。然而，根據109年她參選立委時的財產申報，名下又有台積電、友達跟群創等8家上市股票，總計44萬2720元。

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

高嘉瑜為參選109年的立委選舉，於108年11月18日向財政部國稅局申報其財產。在她名下，有4筆土地、1筆建物、1台TOYOTA汽車、1筆餘額2千萬房貸、1筆保險，存款則有266萬1327元。

令人關注的是，在此財產申報中，高嘉瑜有總計44萬2720元的8家上市公司股票，包括，台積電、群創、友達、瑞軒、光磊、凌巨、穩懋、欣興。若依照台積電24日早盤來到495元來看，高嘉瑜手握的11張台積電股票市值約544.5萬。

對於買房爭議，高嘉瑜先在18日受訪時坦言，她現在還是覺得不管揹房貸還是房租都非常辛苦，也坦言自己當初是「思慮不周」，買了毛胚屋，裝潢各方面還要花很多心力，加上現在住的房子已經住10年，非常習慣，立法院工作非常忙碌，沒有辦法馬上裝潢、搬家，一直持續這樣的狀況。

高嘉瑜23日再表示，自己也是貸款2000多萬，在北市租屋那麼久，好不容易能買房子，付房貸還是很辛苦，也希望年輕人有能力負擔房子。她非常清楚租屋人會一直有不安定的感覺，但自己買房後發現沒時間整理，也覺得自己當初沒想清楚，她也認為這件事被媒體報導一個多禮拜有點誇張。

▼高嘉瑜109年參選立委的財產申報。（圖／翻攝監察院網站，點圖可放大）

其他人也看了這些...

►高嘉瑜公開超亂房間照 陳揮文揭背後目的：太聰明了

►「當時均價51-57萬」 高嘉瑜貸款2千多萬：租屋人會一直有不安定感覺

►「理想的房子」遭議 高嘉瑜 ：當初買兩間小套房想打通自住



更多熱門新聞...

►影／稱買不起房卻擁兩筆建物遭轟 高嘉瑜現身回應：我只是說出年輕人心聲

►「房貸每月繳8萬、房租3萬多」 高嘉瑜坦言買房：有點後悔

►快訊／高嘉瑜親曝租屋處「衣服山」：泛黃枕頭用了10年、沒看過蟑螂

►振興一下我們的美麗