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台灣「觀光宣傳影片」奪麥哲倫金獎！正妹60秒走遍台灣之美

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▲▼觀光,觀光客,國旅,澎湖,旅遊,旅客。（圖／觀光局提供）

▲我國自然風景優美。（圖／觀光局提供）

 記者李宜秦／台北報導

台灣擁有豐富的觀光資源，人文歷史、自然美景都相當優美，交通部觀光局與美國知名影片製作公司Black Buddha合作製作《Taiwan – The Perfect Solo Travel Destination for Culture & Small Towns》宣傳影片，首次榮獲有美國旅遊界奧斯卡之稱的麥哲倫獎(Magellan Awards)「亞洲文化藝術旅遊目的地」(Asia - Overall Destinations-Cultural Arts)金獎。

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觀光局表示，本次獲獎是繼2019年「亞洲生態友善的綠色旅遊目的地」銀獎及2018年「亞洲冒險旅遊目的地」銀獎後，再度以文化藝術觀光為主題獲獎。

觀光局駐洛杉磯辦事處長期經營美國旅遊市場，辦事處主任施照輝表示目前全球疫情尚未獲得控制，美國旅客市場已開始轉型，以「小團和保有安全社交距離」的新常態旅行為未來的旅遊趨勢。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲▼觀光局力推觀光資源。（圖／觀光局提供）

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

雖然這支影片是去(2019)年為開拓新旅遊客源，鎖定年輕千禧世代與Z世代，依其旅遊特質量身製作的宣傳影片，運用女性獨自旅行凸顯臺灣旅遊的安全性，以愈在地愈國際的行銷概念，鎖定臺灣陶磁重鎮－鶯歌與三峽作為影片故事背景，帶出地方產業與人文特色，強化臺灣文化與生態旅遊目的地之意象。

駐洛杉磯辦事處黃敏境處長表示，臺灣是一個自由民主國家，各種不同種族、性別、性別傾向、宗教信仰等的人民都享有同樣的公民權利。臺灣是亞洲第一個同婚合法化的國家，向世界展示了真平等的進步價值觀是可在東亞社會裡生根。對於獨自旅遊者、女性和過境旅客而言，臺灣是一個環境友善且安全的旅遊目的地。

▲▼北海岸,觀音山,國旅,觀光,觀光客,野柳。（圖／觀光局提供）

▲台灣觀光宣傳影片獲獎。（圖／觀光局提供）

觀光局長張錫聰則表示，在全球跨境旅遊受到影響的此刻，相信很多消費者都希望邊境開放、出境自由旅行的那一刻可以早點到來，臺灣觀光會持續做好迎接國際旅客到來的各項準備，因為我們知道以臺灣防疫安全的狀況下，臺灣會是跨境旅遊開放後國際旅客首選旅遊目的地之一，而不同宣傳影片在此時更可傳遞臺灣觀光的精采。

Black Buddha是美國第2代臺裔青年成立的影片製作公司，因影片拍攝與編輯獨特，深獲美國主流媒體與各家旅遊局的讚賞及合作，含New York Times、CNN Travel、National Geographic、Los Angeles Times、TripAdvisor、夏威夷旅遊局、香港旅遊局等。

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