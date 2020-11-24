軟飯男勒死妻子帶屍體去自首！　警局內老婆竟「突然醒來」為他求情

▲王姓男子長期被老婆家暴，於是動了殺死對方的想法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

因為不堪忍受老婆長期對其家暴，江蘇淮安盱眙的王姓男子一怒之下，竟用電線勒死老婆阿秀（化名），然後騎著電動車載著屍體，來到轄區派出所投案。然而令他意想不到的是，一路顛簸下來後，已被他「勒死」的老婆竟在派出所甦醒過來，而且還為他求情。

▲王男在指認犯案用的電動三輪車。（圖／紫牛新聞）

綜合陸媒報導，阿秀當初是冒著與父母斷絕關係的風險，從外省嫁至盱眙，然而與王男結婚後日子過得緊巴巴，兩人經常因為家庭瑣事而爭吵不休，每次吵架，阿秀在辱罵丈夫「沒有用、賺不到錢」的同時，輕則動手抓撓，重則對其大打出手。自認為對妻子有愧疚的王男每次都忍受下來。

今年2月5日晚6時許，兩人再次因經濟問題爭吵，丈夫覺得不能再受其妻子長期辱駡、家庭暴力，於是動了殺死對方的想法。考慮到孩子在家，王男說要和妻子到底下儲藏室談談，將其騙過去後，隨手撿起電線勒阿秀頸脖。

數秒後見妻子不再動彈，王某就將「屍體」抱至自家電動三輪車後車廂，隨後駕駛至盱眙縣公安局工業園區派出所投案。但是讓他想不到的是，當晚19時許，經過一路顛簸，他的妻子在派出所院內甦醒，而他本人則因涉嫌故意殺人被警方控制。

當天晚上到底發生了什麼？在派出所裡醒來後，阿秀覺得非常詫異，自己怎麼在派出所，在場的民警告訴她「你丈夫要把你殺死，現在他走不掉了」，隨後她被民警帶到醫院進行檢查驗傷。

據阿秀後來向警方介紹，2月5日當晚與丈夫到地下儲藏室後，她繼續指責、辱駡對方，王男見其情緒激動想離開，她則上前抓撓丈夫頸部；王男想離開，阿秀便上前想追他，也許是情緒激動，加上她自己有嚴重的低血糖，她一下子就暈過去。

阿秀告訴民警，迷迷糊糊之中她覺得丈夫抓著她的衣服怕其摔倒，嘴裡還一直喊著「怎麼啦、怎麼啦」，當她醒來時，她發現自己坐在電動三輪車裡，人在派出所院內。

當阿秀從民警口中得知丈夫要殺死她時，她第一反應是不可能。案發後，阿秀向辦案機關提出「不追究丈夫王某的刑事責任」的申請，她稱丈夫沒有殺她的故意，也沒有造成任何後果，考慮到他們夫妻多年感情，考慮到他們的家庭，她懇請公安機關撤銷案件，不追其丈夫的的刑事責任。

在王男投案自首次日，他因涉嫌故意殺人被盱眙縣公安局刑事拘留，2月19日經檢察院批准並於同日由盱眙縣公安局對其執行逮捕。經盱眙縣檢察院公訴，今年10月22日，王男因犯故意殺人罪被法院一審判處有期徒刑2年。