狠父帶5月嬰與新歡入住酒店　嫌他太吵...打到顱內出血還咬屁股

▲周姓男子因不滿5個月大兒子哭鬧，2度施暴造成兒子顱內出顱內出血等嚴重傷勢。（是意圖／免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北周姓男子去年帶著5個月大兒子，和女友一起入住酒店近1個月，期間因為嫌兒子哭鬧太吵，2度動手虐打、動口狠咬兒子屁股，還劇烈搖晃，導致兒子全身多處瘀青，有顱內出血、視網膜出血等嚴重傷勢，所幸送醫救治已回復正常，士林地院依2個對兒童傷害罪判周男3個月、得易科罰金，另外8個月須入監服刑。

從事外送員工作的25歲周男，和前女友生下獨子後，原本交給母親照顧，2019年3月間接回來自己照料，5月4日起，周男和新女友一起帶著兒子，到新店市某酒店開房準備住3個禮拜，結果第1個禮拜，周男就疑因嫌兒子吵鬧不停，在房間內持長條物虐打兒子，造成兒子屁股、臉頰、腦勺、腳底多處瘀青傷勢，2個禮拜後，周男又以搖晃、口咬等方式虐待兒子，直到5月20日，發現兒子昏迷才趕緊送醫。

▲周男兒子住院治療後恢復情況良好。（示意圖／免費圖庫Pexels）

醫院通報周男兒子疑似遭虐，周男矢口否認犯行，辯稱兒子皮膚白，撞一下就瘀青很久，可能只是從家具跌落才會受傷，只承認送醫前，他看到兒子溢奶，眼神呈現不能呼吸，很掙獰，就把兒子從床上抱起，搖晃叫都無反應，情急下，想說利用痛覺叫醒兒子，就咬兒子的屁股和手肘。

但檢警事發後到酒店測量，最高的家具只有茶水檯，離地板84公分，醫院鑑定認為嬰兒跌下來也不可能造成如此嚴重傷勢，因此不採信周男辯詞，認定周男動手傷害自己5個月大，還不會爬的親生兒子。

因為醫院診斷兒子住院治療後，顱內出血病情已恢復良好，無證據顯示周男有要重傷兒子的犯意，因此依2個普通傷害兒童罪判刑，其中打到瘀青的部分判刑3月、得易科罰金，搖晃、口咬導致兒子顱內出血部分，判刑8個月，須入監。

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