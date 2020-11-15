22歲少婦離婚途中「被扔下12米高橋」　骨頭穿破爆肉！淚揭8年畸戀

記者蔡儀潔／綜合報導

「救命！」雲南22歲的小蘭（化名）在去離婚的路上，被30歲的丈夫唐季民扔下12公尺高橋，致多處骨折、頭部嚴重受傷，近日更傳出面臨截肢。而這起悲劇的背後，是一段長達8年畸形的婚姻，「可能小時候爸媽不在身邊，比較缺少愛，一遇到唐季民和他的家人，看到人家對你那麼好，就動心了。」

▲女子被老公丟下橋。（圖／翻攝自澎湃新聞）

綜合陸媒報導，事發於9月3日兩夫妻約定辦手續的日子，當時唐季民說要載小蘭去民政局，但想起曾經遭拳腳相加的畫面「誰知道他安的什麼心」，小蘭斷然拒絕。

途中經過一番糾纏，身後傳來一聲咆哮「你必須給我上車」，下秒手機被搶走扔到橋下，錯愕的小蘭跟唐季民吵了幾句，準備加快步伐趕緊離開，突然，她感到身後一股蠻力推來，她向前摔倒在地，還來不及反應，她就被抱起。

十幾公尺外，一名老師正走在石橋上，他聽到「救命」的喊聲後看去，只見大橋中間，一個壯實的男人抱起一個女人，將她扔下大橋，接著迅速離開現場。在圍觀群眾的鏡頭裡，小蘭背朝上趴在雜亂的沙石上，腳腕生生被折斷撇了出去。

▲小蘭摔下12公尺高橋。（圖／澎湃新聞）

哥哥趕到醫院時，看到小蘭臉全腫了，眼睛裡都是血，最慘的是左腳腳踝，骨頭穿破肉露了出來。隔天診斷出爐，小蘭全身傷情為12項，包括全身多發複合傷、骨盆多發骨折、左側踝關節開放性粉碎性骨折、腰椎多發橫突骨折、多發肋骨骨折及全身多處外傷等。

回憶起這段婚姻，小蘭心中只有痛苦。報導稱，小蘭成長的村子是一個貧困村，儘管學習成績優異，但因為太窮在國一時輟學，就在14歲這年，她遇上了22歲的唐季民，對方不僅跟她談天說地，還會請她吃糖，一來二去就選擇「跟唐季民走了」，哭著鬧著要跟對方結婚。

進入唐家，小蘭苦日子開始了。瘦小而強悍的婆婆罵起人來，眼珠子一斜、雙手交叉疊在肚子前面，氣勢洶洶，更多的時候，她會在家人、兒子面前檢舉兒媳的種種不是，而曾經對她很好的丈夫，卻經常對她拳腳相向。

2013年大女兒出生、2018年二女兒出生，有了2個孩子後，翁某蘭對一切的忍耐度慢慢變低。隨著二女兒逐漸長大，「不想再這樣生活」的意識在小蘭的腦海裡越發強烈，因此今年6月初得知自己懷了第三胎時，她讓丈夫陪她去醫院打掉，她意識到一旦決定生下這個孩子，她就不得不循環重複之前8年的生活。

小蘭一次次逃走，卻一次次被抓回來，有次逃回娘家，唐季民跟著追了過去，在一棵櫻桃樹前，他跪在岳母身前道歉說，「我沒有還給你一個完整的女兒。」隔天，小蘭跟著他回了花橋村。

今年8月。小蘭乾脆選擇離開，去浙江打工，而此時唐季民使出「殺手鐧」，在社群平臺發表「結婚7年的妻子出軌嫂子的鮮肉弟弟」文章，編造小蘭亂倫戀，還發到各個家庭群組，而這成為切斷兩家關係的最後一刀。經過多方施壓，唐季民同意與小蘭離婚，不料就在離民政局500公尺遠的大橋上，將妻子抬起扔下。

▲小蘭的傷口無法癒合。（圖／澎湃新聞）

如今，小蘭一隻眼睛至今看東西還是模糊的，左腿用固定器固定著，由於墜落的地方水質太差，造成了腳部感染，醫生要用多次手術替她切除感染的肉塊。

當小蘭住在ICU慢慢有點意識時，聽到加護病房護士議論說，她是因為出軌被丈夫摔下了橋，這讓她相當絕望，再加上ICU一晚幾千元（人民幣，下同）的費用，她便喚來哥哥，貼著他的耳朵勉強發出幾個字「哥，咱別治了吧」。

到現在，小蘭仍舊得在哥哥的幫助下翻動身體，她整日平躺在床墊上，吃飯、換衣服都得保持背不離床，而哥哥還在為治療費發愁，捐款平臺籌的以及管親戚借的十幾萬元已經用光，現在還欠著醫院幾萬元的手術費。

至於唐季民，他10月16日因涉嫌故意殺人罪被彝良縣警方批捕，與此同時，因其與小蘭發生性關係時，小蘭還不滿14周歲，唐季民有涉嫌強姦罪的嫌疑。律師湯光仁指出，強姦罪的追訴時效是15年，原則上至今仍可對其追究強姦罪的法律責任。