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真‧無殼立委！全家擠1.5萬月租房　女兒上小學仍買不起

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▲▼時代力量新任黨主席陳椒華就職記者會-邱顯智。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱顯智全家人在新竹租房。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜日前宣稱租屋10年買不起房子，卻馬上被抓包名下有2筆建物，引起民眾熱議。根據財產申報資料顯示，民進黨立委洪申翰、賴品妤名下沒有任何不動產，時代力量立委邱顯智更是「資深無殼蝸牛」，一家人多年來都在新竹市租屋。

根據《聯合報》報導，邱顯智在擔任時代力量主席時，就自嘲自己可能是唯一一個還在租房子的黨主席，小學時父親在嘉義市區花了80萬買下一棟1、2樓的房子，過了這麼多年，女兒都念國小了，他還是買不起房，只能繼續在新竹租屋。

邱顯智每月房租為1.5萬元，他也特別感謝房東，這麼多年來不曾調漲過，他說自己很能體會租屋的不安全感，擔心哪天房東突然要把房子收回去，就沒有家了。

邱顯智曾身為職業律師，買不起房也和他多年投身人權運動有關，接了不少當事人為弱勢的案子，他的一位朋友指出，以邱顯智的能力，有心賺錢早就不知道買幾棟房了，但邱顯智願意走上人權律師的道路，相當讓人尊敬。

邱顯智也說，台灣房價實在太高，年輕人想買房就得一輩子被房貸追著跑，因此時代力量相當關心居住正義，也會繼續推動囤房稅、實價登錄修正版本等，希望年輕人看得到買房的希望。

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