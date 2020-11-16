圖／時力曝網軍一條龍產業鏈　「府院黨→中央廚房→側翼」

▲邱顯智曝光網軍一條龍操作模式。（圖／翻攝自Facebook／邱顯智）

記者徐政璿／台北報導

行政院前發言人丁怡銘接連爆出網軍以及誣陷牛肉麵業者使用瘦肉精等爭議，15日請辭獲准。時代力量立法院黨團總召邱顯智16日在臉書PO出一張網軍產業鏈圖表，他感嘆「曾幾何時，行政院已經變成網路梗圖的生產基地，甚至還有發言人室的機要人員，在上班時間製圖，透過網路意見領袖與匿名粉專散布。」

邱顯智表示，事實上這也不是第一次，上週行政院院會後記者會的「牛肉麵」背板，早在十月底，就在網路意見領袖與匿名粉專有類似露出，行政院的記者會，只是把經過測試的梗圖，轉為行政院的正式立場，在院會做主題呈現。

「院會後記者會的主題，絕不是丁怡銘一人可以決定」，邱顯智指出，丁怡銘固然白目嘴賤，但是扛起全責，掩護躲在後面的行政院高層，更凸顯了行政院高層的逃避推諉。誰站在丁怡銘、周家鴻的背後，答案不言而喻。

邱顯智說，這些問題，行政院祕書長今天的報告，完全沒有回答。畢竟，公務員出身的政院秘書長李孟諺，過去未必能加入網軍國家隊，也未必能參與輿論攻防的決策，一起參與梗圖上菜的過程。今天只是來立法院擦屁股扛砲火的。

針對李孟諺稱可能今天就要加入相關群組，邱顯智表示，為了讓李孟諺稍微有點概念，特別製作這張圖，簡要呈現「府院黨一條龍的網軍產業鏈」，是怎麼從上到下，製造各種顛倒是非的網路梗圖。

邱顯智強調，這些不負責任的言論，長期傷害行政部門的中立性，以及脆弱的民主言論市場。行政機關短期可能獲得網路輿論支持，但長期而言，只會造成社會的分裂與人民的不信任。

因此，邱顯智要求李孟諺三項事情。首先，未來行政院所屬人員製作的文宣圖卡，一定要標示產地來源，才能進行言論的溯源。第二，行政院交代過去三個月內製作的不具名圖卡與流向，務必給社會大眾一個明確的交代。第三，雖然李孟諺加入的群組，應該很快就會解散，中央廚房也會化整為零另起爐灶，但他還是希望，文官出身的李孟諺，能夠維持行政機關最起碼的中立性。

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