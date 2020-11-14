台大輕生案受矚目　賴品妤「送暖」：希望幫助你到雨過天青的那天

▲立委賴品妤提供關懷電話給需要的朋友。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣大學連續5天內發生三起學生事故，受到各界重視。對此，身為教育文化委員會的民進黨立委賴品妤在臉書表達遺憾，提供一些關懷電話給需要的朋友，希望能幫助低潮的人到雨過天青的那天。

賴品妤指出，衛生福利部統計處今年6月公布，在108年死因統計中，蓄意自我傷害高居15-24歲的青少年死亡原因的第二位，僅次於事故傷害。但令人憂心的是，雖然青少年自殺死亡率是所有年齡層中最低的，近年卻有逐漸上升的趨勢。

賴品妤提到，校園內外的三級輔導機制，是承接青少年各種身心及社會困難，最重要的制度之一；然而，當前制度仍有待改進之處，包含法令不合時宜、專輔人員待遇不足反映專業的投入、人力配置不足，以至於流動率居高不下、人員難以補足等。甚至由於輔導工作的專業性未被普遍認識，以至部分專輔人員時常忙於過多、無關的行政庶務。

賴品妤認為，這些專輔人員的職場處境，皆實實在在地影響了學生輔導的品質，也是我在本會期多次索資、質詢、開會，向教育部表達我的關切，並聯絡相關學公會團體，一起通盤性的檢討體制，就是希望能建佈更好的輔導環境。

除了學校輔導機制之外，賴品妤也提供相關救助電畫給需要的朋友。像是，「安心專線」1925，「生命線」1995，「張老師」1980，「精神疾病照顧者專線」02-2230-8830，「家庭照顧者關懷專線」0800-507-272，「男性關懷專線」0800-013-999，「同志諮詢熱線」02-2392-1970（北）。

賴品妤也對嘗試求助朋友表示，「真是辛苦了！你，一定還是非常想活下去吧」，希望我們能夠陪伴、幫助到你，直到雨過天青的那天。

不少網友看到貼文後大讚賴品妤很暖心，「謝謝委員辛苦用心關懷，感恩的心」、「謝謝委員一同關注，還幫忙宣導這麼多專線，希望有需要的朋友多多利用，跨出去就有希望」；但也有網友表示，求助電話有時候半夜打都打不太通，讓其他網友相當詫異。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995