曾玟學被當「可疑人士」遭警攔查　嚇到手抖…找賴品妤討拍

▲曾玟學。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

苗栗縣議員曾玟學在臉書分享，自己騎摩托車巡查民眾陳情的路口，卻被警察當作可疑人士要求盤查，一緊張之下連照片都拍的模模糊糊，讓他覺得很好笑，還打給立委女友賴品妤討拍。

曾玟學表示，12日晚間在竹南運動公園打完球後，想起有民眾一直關心公北三路和公園三街口的紅綠燈裝設好了沒，就繞過去看一下好了，結果在找路的時候，突然被一輛鳴笛的攔下盤查，當下還有點懷疑「是要攔我嗎？」之後警察搖下車窗請他靠路邊，因為行蹤可疑、車速有點快、又繞來繞去。

曾玟學說，當時剛打完球，穿著拖鞋短褲，又騎著機車左顧右盼的繞來繞去，自己想想都覺得有夠詭異，同時也覺得警察同仁相當辛苦，這麼晚了還在外頭巡邏。

配合完警察執勤後，曾玟學趕緊到該路口拍照，桿子的確立好了，但因為還有點緊張，回家一看到片「怎麼長成這樣」。隨後，賴品妤看到貼文表示「好好笑」，而且曾玟學打給她「嘰哩呱啦」的講發生什麼事情。

網友看到照片後留言，「你該學習如何拍照了，各種方面」、「這張照片這麼茫，可以羈押了」、「沒想到被攔下來也會手抖」、「跟拍女友的效果一樣不偏心」、「興奮到模糊？的議座」。

▼曾玟學被當可疑人士，遭警方攔查，結果拍下一張模糊照。（圖／翻攝曾玟學臉書）

