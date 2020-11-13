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苗議員曾玟學夜巡紅綠燈...「鬼鬼祟祟」遭警盤查　女友也噴笑　

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▲無黨籍苗栗縣議員曾玟學，12日晚間騎車遭警攔下盤查，尷尬狀況也讓網友笑翻天。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲無黨籍苗栗縣議員曾玟學，12日晚間騎車遭警攔下盤查，尷尬狀況也讓網友笑翻天。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

無黨籍苗栗縣議員曾玟學，12日晚間在公園打完球後，衣衫不整騎車在自家選區周遭視察紅綠燈裝置，卻被警方認為「鬼鬼祟祟」攔下盤查；尷尬狀況不僅笑翻網友，曾隨後也打電話給女友立委賴品妤告知此事，她也在臉書表示：真好笑。

曾玟學在臉書粉絲頁上表示，自己12日晚上在竹南運動公園打完球後，約莫11點，坐在車上簡單發了粉專的前一篇文。接著想起，昨天有民眾一直關心公北三路和公園三街口的紅綠燈裝設好了沒，工務處給我的回應是週三會立桿接著就會跟台電提出申請。

▲曾玟學自PO照片說，因為緊張，回家才發現怎麼抖成這樣。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學臉書）

▲曾玟學自PO照片說，因為緊張，回家才發現怎麼抖成這樣。（圖／翻攝自Facebook／曾玟學臉書）

他想說就在附近，結果在找路的時候，突然有一輛警車鳴笛將我攔下盤查，一開始還有點懷疑是要攔我嗎？後來車窗就搖下來請我靠路邊，因為我行蹤可疑、車速有點快、又繞來繞去。當時剛打完球，穿著拖鞋短褲，又騎著機車左顧右盼的繞來繞去，自己想想都覺得有夠詭異，同時也覺得警察同仁相當辛苦，這麼晚了還在外頭巡邏。

接著就把這狀況PO上網，不少網友紛紛留言「你該學習如何拍照了」、「只有貓咪拍得很好」、「嘴上說沒事，手抖得很誠實」等，不僅笑翻了全部的網友，他也表示，第一時間也告知女友賴品妤，她也笑說「好好笑，玟學打完球回家想說繞過去看一下民眾陳情的路口，看起來形跡可疑被盤查，他還打電話嘰哩呱啦跟我說發生什麼事情」。

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