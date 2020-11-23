胡迪次長陳正祺訪美任務結束　蕭美琴創意滿點「送這個」！



▲蕭美琴送胡迪給陳正祺。（圖／翻攝自蕭美琴臉書，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

首屆「台美經濟對話」日前順利落幕，經濟部政務次長陳正祺除了參與實體會議外，也陪同駐美大使蕭美琴赴美國白宮拜會經貿官員。蕭美琴23日表示，陳正祺這次訪美送她一台MIT的空氣清淨機， 她特別準備了回禮，送一個「胡迪警長」，希望陪伴陳正祺度過14天隔離，而此舉也意外讓大小「胡迪」同框。

陳正祺日前赴美，除了參與台美經濟繁榮夥伴對話會議之外，也與蕭美琴一同拜訪美方官員，兩人也留下合影。這次台美經濟繁榮夥伴對話，在雙方簽署備忘錄後正式啟動，未來台美將在5G、供應鏈、科技、基礎建設商機、健康安全等各領域深化合作。

▼陳正祺與駐美大使蕭美琴，於訪美期間拜訪美方官員。（圖／經濟部提供）



蕭美琴23日在臉書發文表示：「經濟部陳次長帶了MIT的空氣清淨機給我，我想半天就回送這個小禮物，謝謝訪團辛苦順利完成任務，也讓他回台灣隔離14天期間有個同伴。」

蕭美琴準備的這個小禮物是「胡迪警長」，意外讓大小「胡迪」同框。

陳正祺之所以有胡迪次長外號，起因於今年9月，台北市長柯文哲出席世界台灣商會聯合總會，席間原本要和總統蔡英文握手，結果蔡英文僅以拱手致意，場面一度尷尬。

這時夾在中間的陳正祺左看、右看表情微妙，意外成為迷因題材，還有網友發現跟卡通人物「胡迪」超像，也讓民進黨立委鄭運鵬直呼「陳胡迪」。

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