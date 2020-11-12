WHO臉書連「Taiwan」都不能提　蕭美琴憂：他們正採取中共審查制度

▲駐美代表蕭美琴。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣防疫新冠肺炎的傑出表現，許多國家聯名呼籲世界衛生組織（WHO）讓台灣參與世界衛生大會，但最終仍在中國阻撓下失敗。不料，12日有網友甚至發現在WHO官方臉書直播中，無法留言「Taiwan can help」相關詞彙。對此，駐美代表蕭美琴在推特表示，WHO正採取中共的審查制度令人擔憂。

有網友12日發現，透過臉書收善WHA線上會議直播，想在底下留言「Taiwan can help」（台灣能幫忙）卻遭到封鎖，不僅如此，甚至只要提到「Taiwan」或「China」等單字，通通不行留言。

對此，蕭美琴在台灣時間12日於推特寫道，「WHO正採取中共的審查制度令人擔憂」。另外，外交部長吳釗燮受訪時則表示，台灣是世界的良善力量，要持續下去讓世界看到，德不孤必有鄰，一定會有更多人來支持台灣。

吳釗燮還強調，WHO的憲章上，寫著對所有人都應該要獲得最高衛生標準，但是卻把2350萬人排除在外，不符合憲章說明，台灣會結合更多理念相近國家，就像今年有歐洲、拉丁美洲、非洲等，一共有超過1700位的國會議員力挺台灣。

▼蕭美琴回應WHO封鎖訊息一事。（圖／翻攝自蕭美琴推特）