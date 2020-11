美7架軍機現蹤！神秘「灣流專機」抵台前　南海動態引注意

▲7架次美軍軍機在南海及巴士海峽間朝不同方向飛行。(圖/翻攝自推特「@SCS_PI」)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國一架灣流5型改造版「C-37A」專機22日降落台北松山機場,據指機上官員為美國海軍印太情報總指揮官史達曼(Michael William Studeman)。此次來訪神秘且突然,長期追蹤美軍動態的中國半官方機構在推特發布貼文,指當天南海至巴士海峽一帶,有7架美軍軍機現蹤。

北京大學具有中國半官方性質的「南海戰略態勢感知計畫」(SCSPI)推文,「C-37A」抵台前,南海及巴士海峽出現美軍RC-135W偵察機1架、P-8海神式海上巡邏機2架、MQ-4C海神偵察機1架、CL-604挑戰者偵察機1架,以及空中加油機2架,共7架次。

此次抵達台北松山機場的「C-37A」專機,與美國國務院次卿柯拉克(Keith Krach)訪台時專機型號相同。《ETtoday新聞雲》與外媒路透皆報導,此行官員為美國海軍印太情報總指揮官史達曼,但路透指出五角大廈拒絕對此評論。

USAF C-37A (reported to be boarded by Michael Studeman, director of Intelligence, @INDOPACOM), arrived at #Taiwan, Nov 22.

Before which, 5 US #reconnaissance planes, including USAF 1*RC-135W, USN 2*P-8A, 1*MQ-4C and Tenax 1*CL-604 & 2 tankers, operated over the #SouthChinaSea. pic.twitter.com/5j0Bqqmo5e