全台205位人醫會成員　台東仁愛之家洗牙義診

圖、文／慈濟基金會 林佳予

2020年受新冠肺炎疫情影響，原本預定一年兩次的聯合義診趁著疫情趨緩，慈濟北區、中區、南區、東區人醫會約205位醫護人員與志工，11月21、22日二天於臺東仁愛之家養護中心、財團法人創世社會福利基金會臺東分院、慎修養護中心進行今年的洗牙義診，服務共316人次。

「啊～嘴巴張開、好棒哦、沒事哦」的聲音在慎修養護中心此起彼落，住民在洗牙和檢查時會恐懼且反抗，所以每位醫師和牙科助理都需要很大耐心來鼓勵住民，才能完成檢查。來自北區的志工也利用等待看診時間唱起〈高山青〉、〈瀟灑走一回〉等朗朗上口的歌曲和住民互動。

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▲慈濟人醫會到創世基金會臺東分院為住民洗牙義診。

在仁愛之家養護中心，除了洗牙，還多了耳鼻喉科醫師的檢查，來自屏東區人醫會的黃正輝醫師投入社區義診13年，在南區人醫會葉添浩醫師的邀請下，第一次參加這種大型的義診。黃正輝醫師分享，仁愛之家的住民長者有的因長年耳垢堆積，導致聽力不佳或者發炎，剛好藉由這次義診來幫助解決這些問題。

▲屏東慈濟人醫會黃正輝醫師幫仁愛之家的住民長者清理耳垢和檢查耳內健康情況。

來自高雄的林聰勝醫師一家三口是第二次來到創世基金會臺東分院和慎修養護中心為住民洗牙，林聰勝醫師表示，再次投入義診，是知道做善事就要把握機會，且在助人後心裡是富足的。

▲林聰勝醫師(右)一家三口再次到創世基金會臺東分院、慎修養護中心為住民洗牙。