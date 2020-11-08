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陳時中加入慈濟人醫會！　公餘要去偏鄉義診當「仁醫」

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▲▼衛福部長陳時中2020年11月8日正式加入「國際慈濟人醫會」。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

有一群醫護人員，自費、自假、自掏腰包、翻山越嶺、風雨無阻走入顛簸的蜿蜒山路，為偏遠貧困地區的病患義診；他們的足跡，橫跨世界五大洲，走遍全球窮病苦區域奉獻救人使命，這群白衣使者是國際慈濟人醫會 (Tzu-Chi International Medical Association，簡稱 TIMA)。

2020年11月8日，國際慈濟人醫會台灣北區人醫成員在新店靜思堂用掌聲迎接一位新成員加入，掛著「國際慈濟人醫會醫師」名牌的台灣衛生福利部部長陳時中，正式加入國際慈濟人醫會行列，將在公餘之時，成為承擔貧苦與偏鄉義診的成員之一。

正式成為慈濟人醫會醫師的陳時中指出：「今年疫情比較嚴重，慈濟相關大型的聚會，都有往後延、也變得比較少，但是慈濟投入我們社會慈善工作腳步並未停歇，讓人非常地感佩，今天能加入慈濟人醫會，讓我覺得很光榮。」

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▲▼衛福部長陳時中2020年11月8日正式加入「國際慈濟人醫會」。（圖／慈濟基金會提供）

國際慈濟人醫會目前由慈濟醫療法人林俊龍執行長擔任總召集人，其起源於 1996年，慈濟醫療志業為召募醫護人才，並搭配志工，使每個社區都是一個小規模的醫療網，以照顧醫療缺乏地區居民而成立台灣慈濟「醫事人員聯誼會」，於 1998 年為將分散於世界各地的愛心醫師及相關醫務人員整合，在慈濟基金會的統籌下，有計畫地於世界各地救助病苦，並分享各地執行義診的實際經驗，以及互相支援，故正式定名為「國際慈濟人醫會」（ 以下簡稱人醫會 ）。

台灣各區人醫會於每年底會依據當地社區志工、偏鄉及無醫部落之意見，同時拜會所在地之衛生所、衛生室，綜合評估後始規劃安排年度義診行程與地點，另亦會配合慈濟精舍每月照顧戶發放日提供義診服務及醫療衛教講座。而參與義診工作人員包含醫師、護理、藥劑、醫工、行政後勤等不同功能類別之志工，並以野戰醫院模式運作，分區進行掛號、檢傷分類、分科看診、衛生教育宣導及領藥等作業。

▲▼衛福部長陳時中2020年11月8日正式加入「國際慈濟人醫會」。（圖／慈濟基金會提供）

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