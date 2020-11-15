衛福部司長蔡淑鳳談：居家護理的現在與未來

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

慈濟長照推展中心與慈大護理系11月13日在花蓮靜思堂舉辦「居家困難癒合傷口專業照護基礎課程」，衛福部護理及健康照護司蔡淑鳳司長、花蓮縣衛生局朱家祥局長、以及美國舊金山史丹佛醫院專科護理師黃曼麗博士，另有花蓮縣護理師護士公會、慈濟醫療與護理單位等代表出席。透過專題演講、實作，讓參與學員實際學習居家傷口照護評估與技巧，提升東部地區的居家照護力量。

隨著人口結構改變，台灣將邁入超齡化社會之際，慈濟基金會配合長期照護國家政策，提供不同傷口照護決策及相關照護方式之臨床實作課程。蔡淑鳳司長主講「居家護理的現在與未來」，以「居家照護需求」及「護理人力投資」兩面向說明。

蔡淑鳳指出，家中有人住院時，家屬會面臨包含老老照顧、請假壓力、體力負荷、不會照顧、經濟重擔、為愛離職等困難。經調查指出約有60%美國人因經濟因素減少就醫、以慢性病為主的疾病照護，約有40%在醫院照護的項目可以改在家被照顧，住院照護不只是否方便的問題，也牽涉醫院治療成本，研究也指出住院費用是居家照顧費用的十倍以上。

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▲蔡淑鳳司長主講「居家護理所現在與未來」。

蔡淑鳳表示，近年全球居家照護成長約10%，科技發展也是讓居家照護拓展的原因，許多檢查、治療、送藥可因科技創新，所以可選擇在家進行，在家可享有自己的生活，免於來回醫院的舟車奔波，在家也能過正常人的生活，享受在家的自由，心靈健康有助身體疾病的療癒。

▲學員利用地瓜、橘子練習清創護理工作。

〈護理人力投資〉─護理人力是社會的重要資本

蔡淑鳳指出，台灣目前約有40%領有護理師證照的護理人員未執業。他們之所以無法在醫院工作，常常是因爲生命歷程的改變，需要有更彈性多元的執業模式，而「居家護理所」在社區提供走動式家庭護理也是社會護理人力留任的創新。

蔡淑鳳說：護理是以人為本、以家庭為單位，以社區為導向的照護，需有文化照護能力，是關照護者與被照護者生命歷程的連續性健康照護，所謂好的護理就是在乎人的照護。

蔡淑鳳表示衛福部投資居家護理的基礎建設包含居家護理設立輔導、實證應用、轉銜培育、OSCE評鑑、行動資訊、獎勵補助、培訓基地等。護理政策的目標是提升護理執業率、以增加全民健康覆蓋率，鼓勵護理人員看見自己的靈魂與價值，讓護理照護不只有溫度、而且是有效！