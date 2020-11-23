網美外拍卡斑馬線險被撞！還要汽車「讓過」　民眾傻眼轟路霸

記者黃翊婷／綜合報導

網美卡斑馬線外拍險成「亡美」！有民眾日前在台中孫立人將軍紀念館前目睹誇張的一幕，兩名模特兒和一名攝影師居然在斑馬線上拍照，綠燈後看到有車過來，3人仍無動於衷，駕駛只得從旁邊的縫隙擠過去，讓其他人忍不住直呼「誇張」。

▲駕駛和乘客目擊網美在斑馬線上拍照。（圖／東森新聞，下同）

從民眾拍下的影片畫面中可以看到，綠燈直行之後，右方橫向車道的斑馬線上竟然蹲著一名男子，還有一名女模特兒站在停止線前擺POSE，讓原本要右轉的駕駛嚇了一跳，幸好當時車速不快，才沒有釀禍，而這驚險的一幕也被車上乘客拍了下來。

在另一段畫面中，只見外拍3人組完全把斑馬線當成時尚伸展台，無視另一方向的路口號誌燈已經轉為綠燈，攝影師依舊蹲在斑馬線上拍照，就算有車要過去、險些挨撞也無動於衷，搞得駕駛只得繞過他們，從外側車道擠過去。

▼▲攝影師和女模特兒看到有車過來，卻沒有閃開。

根據《東森新聞》報導，這段「馬路奇景」影片讓不少民眾看了都忍不住直呼誇張，「她（女模特兒）無視車輛跟行人嗎？」、「完全沒有顧慮到車況，馬路當他們家的一樣」；台中市第一警分局民權派出所副所長蔡志明表示，假如行人在道路上做出足以妨礙交通的行為，有可能會被開罰300元罰鍰。

據了解，事發地點位於著名景點孫立人將軍紀念館前，由於建築外觀古色古香，每到假日總有不少遊客前來踩點拍照。但民眾來拍照竟然選在馬路上取景，不僅挨轟「路霸」，還有可能面臨警方開單，或危害到自己以及他人的生命安全。

▼3人在斑馬線上邊走邊拍。