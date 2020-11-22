為省7.2萬權利金…台中醫師偽造BTC腦波參數治療　檢偵結提公訴

▲BTC腦治療中心每次分析腦波參數都需要7.2萬台幣的權利金。（圖／翻攝自BTC腦治療中心官網）

記者陳豐德／綜合報導

台中一家主打「美國BTC腦治療中心」的診所黃姓負責人，宣稱以rTMS活化腦神經治療自閉症，卻未上傳病患腦波給美國BTC中心，反而自行創設腦波治療參數，負責人被戳破後到案坦承是為了逃漏每次取得參數得支付的7.2萬元權利金，台中地檢署日前偵查終結，依照詐欺罪嫌對黃姓醫師提起公訴。

根據起訴書內容，黃建智到案後表達是為逃漏美國BTC治療的權利金，故不上傳資料，使美國BTC中心不知其治療次數，以替病患降低治療費用。調查表示該診所為美國BTC（腦治療中心）台灣中部分支機構，宣稱以「重覆經顱磁刺激術（rTMS）」活化腦神經方式，治療重度身心障礙（自閉、憂鬱症等）患者。

實務上，依規定流程實施「重覆經顱磁刺激術」前，患者需進行腦波檢測（EEG），並上傳至美國BTC伺服器，由專業人員運算患者治療時最適合的頻率後，回傳報告至台灣，再由醫生判讀並操作儀器進行治療，而每名病患一個療程為20次，費用24萬元，其中7萬2千元為美國BTC治療的權利金。

但黃姓醫師職業的診所並未依規定上傳病患腦波，反自行創設腦波治療參數進行治療，且偽冒美國BTC技術人員名義，出具腦波報告予病患家屬，導致病屬及家屬誤信療程是按美國BTC腦治療中心的流程進行，還只向病患家屬收取15萬元治療費，讓病患家屬覺得省了9萬，覺得優惠相互介紹。檢方調查後，認定黃姓醫師觸犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪嫌，對他提起公訴。

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