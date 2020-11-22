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虎頭蜂藏襪子裡！　台中議員出門趕行程：腳才伸進去就被螫傷

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▲台中市議員陳清龍一早被虎頭蜂螫傷。（圖／翻攝自Facebook／陳清龍）

▲台中市議員陳清龍一早被虎頭蜂螫傷。（圖／翻攝自Facebook／陳清龍）

實習記者周依儒／綜合報導

台中市無黨籍議員陳清龍今（22）日一早準備前往廣福宮趕行程，但在家準備換裝穿襪子時，卻發現一隻虎頭蜂竟然藏在襪子裡面，一把腳伸進去就被螫傷，讓他忍不住發文表示，有看過蛇跑進鞋子裡面，但怎麼會碰到虎頭蜂在襪子裡面？

▲台中市議員陳清龍。（圖／Facebook／翻攝自陳清龍）

▲台中市議員陳清龍。（圖／Facebook／翻攝自陳清龍）

陳清龍上午在臉書發文指出，平常有聽過蛇跑進鞋子裡面，但他居然碰到虎頭蜂藏在襪子裡面，而且還是在伸腳進去穿的時候被螫到才發現，「螫這一下半隻腳真的痛啊！」他也納悶大呼，襪子是從襪櫃拿出來的，居然會有蜜蜂在裡面，真的超不可思議！

據《自由時報》報導指出，陳清龍表示，他到衣櫃裡拿出昨天剛洗好的襪子來穿，但沒想到左腳才一伸進去就碰到尖尖的東西，原本以為是蟑螂，結果被螫到的地方馬上紅腫發熱，倒出來一看才發現是虎頭蜂，但自己家在路邊，附近也沒有樹林、深山，所以很納悶虎頭蜂怎麼會跑進來，甚至還跑進衣櫃裡面。

由於只是被螫了一下，所以陳清龍今天早上仍然繼續跑廣福宮的行程。因此也有支持者在陳清龍的發文底下留言，「難怪今天一早在廣福宮看你走路怪怪的！」

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