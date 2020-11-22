台中男毒駕「撞死25歲女騎士」5萬元交保　姊姊怒嗆法官：憑什麼

▲毒駕男撞死25歲女騎士。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者柯振中／綜合報導

38歲的張姓男子18日為了躲避追緝，駕駛偷來的貨車在台中市西屯區狂飆，行經河南路、甘肅路口時，壓死25歲廖姓女騎士，事後被裁定5萬元交保。廖女的姊姊聽聞交保訊息，忍不住出面痛罵，法官真的太過分了，憑什麼這樣就放人。警方也無奈說明，他們努力抓犯人，法官努力在放人。

張男17日偷走貨車，後來沒有熄火，停在停車格裡。警方18日見張男行跡可疑，上前盤查，沒想到張男突然迅速逃逸，高速轉彎時失控，撞上4輛機車，貨車也因此翻覆，壓死25歲的廖姓女子。

廖女停等紅燈，無辜遭壓慘死。警方當場逮捕張男，帶回派出所調查，發現張男有竊盜、毒品等前科，血檢還呈現安非他命陽性反應，證實有毒駕的嫌疑，訊後依照過失致死、毒駕致死等罪嫌送辦。

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台中地檢署經過複訊，認為有逃亡之虞，19日向法院聲請羈押。不過，法院審理後，卻只以5萬元交保，消息震驚社會各界。

警方聽完交保結果，無奈說明，他們努力抓人，法官努力放人。根據《三立新聞網》報導，死者的姊姊聽聞張嫌交保，感到相當憤怒，怒斥法官「憑什麼」。

對此，檢方回應，收到裁定書後，會進一步理解交保原因，再決定要不要提出抗告。

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