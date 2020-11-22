反萊豬護食安！花蓮數百鄉親北上挺「秋鬥」　嗆中央濫權

記者王兆麟／花蓮報導

反來豬、護食安秋鬥遊行22日中午在台北市自由廣場前正式展開，現場集結七萬以上民眾以具體行動表達堅決反對萊豬的立場，花蓮縣長徐臻蔚與國民黨縣市首長一起上台聲援，花蓮縣議員、民眾以及黨公職人員在花蓮縣黨部主委張峻與黃榮華黨部主委袁憲治的帶領下，身著黑T一起走上街頭。



▲▼花蓮縣議員、民眾以及黨公職人員在縣黨部主委張峻（前右二）帶領下，身著黑T一起走上街頭。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

國民黨花蓮縣黨部此次秋鬥遊行的聲援，黨員同志的主動積極參與空前踴躍，由於國內旅遊大爆發，遊覽車一部難求，因此花蓮縣黨部有別於以往的動員模式，不再是由一台又一台的遊覽車組團浩蕩出發，許多花蓮鄉親和黨員同志分別以搭乘遊覽車、火車和自行開車前往等三種方式動員，更有許多的支持者在遊行的前一天就已經北上，準備 22日中午全國大串連的反萊豬大遊行。

國民黨中央強調，這次一同參與民間團體發起的秋鬥遊行，主要是為了呼籲所有支持者，面對民進黨一黨獨大的蠻橫粗暴，一定要團結並肩前行，「反對危害國人健康的萊克多巴胺豬肉，阻擋雙標民進黨的一意孤行」。





花蓮人一向是純樸善良，不過一旦政策踩到環境汙染和食安健康的紅線威脅時，一定挺身而出全力捍衛，從反卜蜂一連串有組織有系統的反對抗爭行動中，足以證明花蓮人的硬頸和有所堅持的團結作為，花蓮數百名聲援隊伍身著黑T，手舉花蓮紅色大旗和手持反萊豬標語，聲嘶力竭的齊聲高喊反萊豬、護食安，在遊行隊伍中精神抖擻，士氣高昂，格外的引人注目。



國民黨中央指出，蔡英文政府執意開放含瘦肉精美豬於明年1月1日進口，多個直轄市及縣市政府為確保國人食安健康，紛紛修訂相關食安自治條例，明定瘦肉精零檢出及罰則，但蔡政府卻用一紙函文要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規。民進黨政府漠視地方自治權、濫權行政，擋住中央、地方均權的民主價值，也擋住保障國人健康的最後一道防線。



國民黨主席江啟臣與執政縣市首長共同呼籲，「絕不能容許蔡政府用多數暴力霸凌民意」，為了守護國人的健康，起走上街頭，是要讓蔡政府清楚聽到全民反萊豬的心聲與訴求。民進黨的中央政府沒有能力守護國人健康，也不准地方政府訂定防護國人食安的措施，如此鴨霸的行政濫權已經引發全民的憤怒與不滿。為了台灣下一代孩子們的健康，托育中心和保母體系必須禁用萊豬，且法律上應該明訂罰則，禁止校園使用萊豬，同時，為了家中長輩的健康，長照中心也應禁用萊豬；並堅決強調，「保護人民避免吃到萊豬是地方自治的權利」。

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