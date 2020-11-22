「抗議天王」柯賜海參與秋鬥！被質疑「鬧場」⋯民眾狂打119救護車

<br>

記者袁茵／台北報導

有「反毒豬、反雙標、反黨國」訴求的秋鬥將於11月22日中午12時登場，國民黨、民眾黨皆組團參與，與勞工一同走上街頭抗議。遊行隊伍抵達民進黨黨部後，現場民眾發現「抗議天王」柯賜海抵達現場，質疑對方是來鬧場的，雙方發生衝突，還有人打電話給119救護車，要送柯賜海去醫院。

此次的秋鬥大遊行預計13時集結在總統府前，開場活動與勞工代表發言結束後，14時開始從凱達格蘭大道出發，將行經立法院、行政院，主辦單位還安排設計「立委妖怪」橋段，象徵民眾一路斬妖除魔，最後終點站到達民進黨中央黨部。

▲柯賜海。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

遊行隊伍大約在下午3時30分抵達民進黨黨部，部分民眾見到排排站的警察後，開始向對方痛罵，甚至還有一名女性手持手機，不斷拍攝警察臉部、臂章上編號。

到了下午4時30分左右，主辦方表示遊行結束，這時有民眾發現身形瘦弱、頭戴帽子、身穿黃色衣服與墨綠色外套的柯賜海站在民進黨黨部前方舉牌，痛批柯賜海是「台獨份子」，也質疑對方是來鬧場的，因此雙方互相發生衝突；也有人開始打電話給119救護車，要救護車將柯賜海送往醫院；最終柯賜海由2至3名警方帶離現場。

其他人也看了這些...

►國民黨動員秋鬥抗爭「已破1萬人」 14縣市首長齊聚反萊豬

►「反萊豬護健康」 朱立倫痛批民進黨：欺騙民眾

►馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

更多熱門新聞...

►「只剩39天就要吃到萊豬！」 江啟臣：邀請蔡英文來一場電視辯論

►參與秋鬥遭批「別想藉此洗白」 馬英九：我們有那麼多政策是錯的嗎？

►吳敦義籲蔡英文要「保有良心」：萊豬牛必須尊重國會審議

►振興一下我們的美麗