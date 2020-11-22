韓國瑜：挺言論自由、反萊豬進口　這才是愛台灣的正確姿勢

記者黃巈禾／台北報導

秋鬥遊行22日登場，今年以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，國民黨首度組隊參加。前高雄市長韓國瑜儘管在活動前夕宣布不參加，怕模糊焦點，但他稍早透過臉書表示，挺言論自由、反萊豬進口，這才是愛台灣的正確姿勢。

「今天，你愛台灣的姿勢對了嗎？」韓國瑜22日在臉書表示，剝奪台灣的言論自由、毒害人民的身體健康，原來這就是民進黨「愛台灣」的方式，「民進黨正在出賣台灣的言論自由來掩蓋執政的腐敗無能，民進黨正在出售我們的身體健康來交換他們的政治利益」。

▲韓國瑜。（圖／ETtoday資料照）

韓國瑜指出，如果每一個人都像民進黨一樣愛台灣，根本不用什麼對岸的飛彈，再過幾年就能在執政者的腐敗無能、萊豬核食裡原地爆炸了，真正愛台灣的執政黨，絕對不會一面要媒體惦惦、一邊餵人民毒藥。

最後，韓國瑜還說，「無論你是什麼黨派、什麼信仰，我相信你都想擁有選擇電視台的自由、選擇吃好豬的自由。挺言論自由、反萊豬進口，這才是愛台灣的正確姿勢」。

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