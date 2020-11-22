侯友宜參與秋鬥遊行：我會跟國人站在一起反對萊豬進口

記者楊蕓／台北報導

2020秋鬥遊行22日下午登場，今年以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，國民黨首度組隊參加，黨內大老包括前總統馬英九、前黨主席吳敦義、朱立倫都到場，並上台發表談話，新北市長侯友宜則於下午1點30分現身遊行隊伍，約2點左右離開，他表示，自己對於萊豬影響健康的疑慮完全沒有消失，他參與秋鬥是跟市民、國人站在一起，反對萊豬進口。

▲國民黨組隊參與2020秋鬥遊行。（圖／記者李毓康攝，下同）

侯友宜22日上午出席活動時受訪表示，今天他特別會去支持秋鬥，「我對萊豬影響健康的疑慮完全沒有消失，所以我是反對萊豬進來，我會去跟市民以及國人去站在一起，對於萊豬的進口表示反對。」

侯友宜約下午1點30分抵達，因2點30分要回到新莊慈祐宮參加偶戲文化日活動，大約2點便離開遊行現場。

對於民進黨立法院黨團總召柯建銘酸說，過去秋鬥都是反馬英九，今年國民黨大動員參加反而很諷刺。侯友宜表示，他個人去只有一個議題，守護國人健康就是所有民眾最關心的，一定要把安全跟健康擺在第一位，所以任何的力量跟聲音，我一定竭盡所能守護國人的健康，守護新北市的健康。

▼2020秋鬥大遊行，民眾在終點處高舉「反」標語。（圖／記者湯興漢攝）

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